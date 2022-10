Le conseil de Dixon approuve un contrat d’ingénierie de 1,5 million de dollars pour Project Rock – Shaw Local

DIXON – La ville a conclu un contrat d’ingénierie de 1,5 million de dollars pour le projet massif de construction d’un pont piétonnier sur la rivière et d’agrandissement du réseau de sentiers.

En novembre, la ville a remporté une subvention de 12 millions de dollars du programme Rebuilding American Infrastructure with Sustainability and Equity, ou RAISE, du Département américain des transports, pour Project Rock, la dernière phase du plan directeur riverain de la ville créé il y a trois décennies.

Le projet comprend la construction d’un pont piétonnier sur les anciennes jetées de l’Illinois Central Railroad, l’ajout de 2,8 milles de sentier polyvalent, la construction de nouveaux trottoirs et passages à niveau et le resurfaçage de Page Drive, qui est entretenu par le Park District.

Il y aura de nouveaux sentiers et sentiers dans la zone boisée de Page Park couramment utilisée pour la course Reagan, ainsi qu’un nouveau sentier piétonnier menant aux terrains de baseball et aux courts de tennis. Des améliorations seront apportées à Page Drive, au terrain de baseball, au stationnement et aux embarcadères.

Ce qui suit est une conception pour Project Rock. Dixon a récemment reçu une subvention de 12 millions de dollars pour construire un pont piétonnier sur la rivière et ajouter à son réseau de sentiers. (Soumis)

Le conseil municipal de Dixon a tenu une brève réunion spéciale mardi pour voter sur la passation de contrats avec Willett, Hofmann and Associates pour la conception technique des phases I et II et les services d’ingénierie liés à la construction pour le projet.

La ville a lancé une demande de propositions en juillet et a reçu quatre soumissions, qui ont été examinées par un comité du personnel de la ville avant de mener des entretiens, a déclaré le directeur des travaux publics, Matt Heckman.

L’accord, d’un montant d’environ 1,53 million de dollars, devra également être approuvé par le ministère des Transports de l’Illinois.

L’ingénierie préliminaire sera due d’ici novembre 2023, et le projet devrait faire l’objet d’un appel d’offres en août 2024, a déclaré Heckman.

Le maire Li Arellano Jr. a déclaré que le contrat est “une autre étape sur la voie” pour le projet très attendu.

Le projet total est estimé à environ 12,8 millions de dollars

La subvention couvrira la quatrième et dernière phase du développement riverain. La troisième phase consiste à prolonger la piste cyclable de 1,6 miles – s’étendant à l’est sur River Road vers Raynor Garage Doors et à l’ouest le long de la rivière avec une rampe vers les viaducs menant à Seventh Street.

En 2016, la ville a reçu une subvention de 2 millions de dollars du programme d’amélioration des transports de l’Illinois pour ce travail, puis a reçu 1,4 million de dollars de plus de l’État pour le projet il y a environ un an. La ville espère gagner 2 millions de dollars supplémentaires pour ce projet, dont les coûts ont atteint environ 7 millions de dollars.