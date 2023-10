Le conseil de Dixon achète une nouvelle voiture de police et vendra de vieux appareils électroniques – Shaw Local

DIXON – Le conseil municipal de Dixon a approuvé lundi soir l’achat d’un Chevrolet Tahoe pour le service de police de Dixon.

Le véhicule sera acheté chez Karl Chevrolet, d’Ankeny, Iowa, au coût de 42 995 $. Il s’agit du cinquième et dernier achat de véhicule prévu dans le cadre d’un plan visant à remplacer les véhicules plus anciens de la flotte du service de police.

Le conseil municipal a également transmis à la commission du plan et au conseil de zonage de la ville une pétition de la Community State Bank of Rock Falls demandant l’examen et l’approbation d’un plan de lotissement préliminaire pour la propriété située au 1700 S. Galena Ave. La proposition de la banque est de subdiviser le terrain existant. Parcelle de 4,561 acres en deux parcelles avec une allée privée séparant les deux parcelles. Les nouvelles superficies des parcelles seront de 1,769 acres et 2,792 acres.

L’allée privée proposée accéderait à Walton Drive du côté nord et s’alignerait sur l’allée privée existante au nord. Au sud, l’allée accéderait à Plaza Drive, selon les documents fournis au conseil.

Le bâtiment existant serait démoli et le site dégagé pour un nouveau développement. Chaque parcelle, une fois aménagée, serait reliée aux services publics fournis sur le périmètre du lot, selon la proposition. La rétention des eaux pluviales relèverait de la responsabilité de chaque parcelle individuellement.

Le district de zonage actuel est le district général des affaires B2, qui resterait et aucune dérogation ni permis d’utilisation spéciale n’est demandé pour le moment.

Le conseil n’a pas discuté de la proposition, votant seulement pour l’envoyer à la Commission du Plan et au Conseil de Zonage pour une étude plus approfondie.

Le conseil municipal a également autorisé la mise en vente d’équipements électroniques endommagés ou cassés. La liste comprend :

Un commutateur réseau HP Procurve

Caméra réseau One Axis P5512-E

Caméra réseau à un axe P1343

Un moniteur Asus PB278Q

Un moniteur Dell P2179H

Un moniteur Viewsonic VM730M-2

Un Apple Airport Express

Une Apple TV 3ème génération

Deux téléphones réseau Mitel 5360

Trois iPhones Apple – SE 2020

Deux Apple iPhone 11

Un Apple iMac 2015

Un Apple MacBook Air 2018

Les articles seront proposés à la vente aux employés à leur juste valeur marchande, basée sur les prix en ligne des sites de rachat. Tous les articles invendus aux salariés seront revendus sur un site de rachat en ligne ou éliminés.