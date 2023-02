Le conseil de cricket du Pakistan interdit Asif Afridi en vertu du code anti-corruption

Le Pakistan a interdit mardi le joueur polyvalent Asif Afridi de tout cricket pour une période de deux ans après avoir plaidé coupable à deux violations du code anti-corruption du conseil. “Afridi s’est vu infliger une période d’inéligibilité de deux ans, tandis qu’il s’est vu infliger une interdiction de six mois pour violation d’une deuxième clause”, a déclaré le Pakistan Cricket Board dans un communiqué. Afridi a été initialement suspendu en septembre de l’année dernière pour avoir omis de signaler une approche “pour se livrer à une conduite corrompue” lors du tournoi National Twenty20.

Lors de l’annonce de la décision, le PCB a déclaré qu’il avait examiné la demande d’Afridi d’examiner son cas avec compassion. Il a affirmé qu’il avait involontairement enfreint le code.

Le joueur de 36 ans faisait partie d’une équipe pour affronter l’Australie lors de matches à durée limitée l’année dernière, mais n’a joué dans aucun d’entre eux.

Le cricket pakistanais a une histoire d’interdictions de matchs truqués, avec une enquête judiciaire interdisant l’ancien skipper Salim Malik et le couturier Ata-ur-Rehman à vie et infligeant une amende à six meilleurs joueurs de cricket – dont Wasim Akram et Waqar Younis – en 2000.

Salman Butt, qui était alors le skipper de l’équipe, Mohammad Amir et Mohammad Asif ont été bannis pendant cinq ans dans une affaire de spot-fixing en Angleterre en 2010.

Deux ans plus tard, le danois Kaneria, qui fait tourner les jambes, a été banni à vie pour une affaire de spot-fixing dans le cricket anglais.

Dans un passé plus récent, Umar Akmal, Sharjeel Khan, Khalid Latif, Shahzaib Hasan, Mohammad Nawaz et Mohammad Irfan ont également été interdits dans diverses affaires de spot-fixing.

