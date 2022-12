Le conseil de Batavia approuve le budget de la ville et le prélèvement fiscal – Shaw Local

Le conseil municipal de Batavia a approuvé un budget de 148 millions de dollars pour 2023 lors de la réunion de lundi.

“Les dépenses totales sont de 148 478 112 dollars”, a déclaré la directrice financière de Batavia, Peggy Colby. “Nous avons ajouté 200 000 $ au montant des revenus, pour un total de 135 708 702 $.”

Le budget de la Ville affichera un déficit de près de 13 millions de dollars.

“Nous utiliserons les réserves pour combler ce déficit”, a déclaré l’administrateur municipal Laura Newman après la réunion. “Nous estimons que nos réserves sont beaucoup plus élevées que ce que notre politique exige, et nous pensons donc qu’il est prudent d’utiliser les réserves afin de combler cet écart.”

L’échevin Alan Wolff a déclaré que les 200 000 $ récemment ajoutés iront aux projets d’infrastructure de la ville.

Le fonds général de la ville, qui rend compte des opérations quotidiennes, comprenait 33,2 millions de dollars de revenus et 33,7 millions de dollars de dépenses, selon des documents. Les réserves du fonds général s’élevaient à un peu plus de 16 millions de dollars.

En plus du budget, le conseil a approuvé le prélèvement fiscal 2023 lors de la réunion.

“Le montant de notre prélèvement est de 8,7 millions de dollars et notre taux devrait être de 0,738 $, ce qui correspond à ce que nous avions pour cette année, donc aucune augmentation du taux.”

“Batavia continue de rester dans le bas de gamme [of taxes]”, a déclaré Colby.

Selon les documents, les services d’incendie et de police et les pensions ont eu le plus grand impact sur le prélèvement, avec un total de 1,2 million de dollars et 2,8 millions de dollars prélevés respectivement.

La ville a également voté pour l’achat d’un camion échelle aérienne Seagrave de 100 pieds de 1997 au service d’incendie de St. Charles.

Le camion coûtera 55 000 $, selon des documents.

Le maire de Batavia, Jeffery Schielke, a déclaré que l’achat permettrait à la ville de maintenir sa cote ISO de classe 1.

“Il n’y a qu’un nombre limité de services d’incendie dans l’État qui ont une classe ISO 1”, a déclaré Schielke.

Schielke a déclaré qu’une partie de l’accord permettra au St. Charles d’accéder au véhicule de réserve en cas d’urgence.

“Nous pouvons avoir un camion à échelle de chaque côté de la ville, ce qui peut certainement aider à renforcer notre classe ISO”, a-t-il déclaré.