Le conseil d’Aurora approuve une incitation de 50 millions de dollars pour le déménagement du casino au milieu des protestations lors de la réunion – Shaw Local

Malgré les protestations, le conseil municipal d’Aurora a approuvé mardi à l’unanimité une aide financière de plus de 50 millions de dollars pour déplacer le Hollywood Casino hors du centre-ville.

La police a retiré environ une demi-douzaine de personnes de la réunion, alors qu’elles criaient au conseil lors d’un vote sur une question sans rapport, puis lors de la discussion de l’accord de réaménagement du casino.

Au cours de la partie des commentaires publics de la réunion, David Cannon d’Aurora a brandi un gros chèque en carton de 50 millions de dollars, avec le casino comme destinataire. Il a demandé aux échevins de signer le chèque.

« Pour qui pensez-vous travailler ? Ce n’est pas Richard C. Irvin et ce n’est certainement pas Penn Entertainment (les propriétaires du casino) », a déclaré Cannon.

Mais quand lui et une femme ont crié des commentaires lors de la présentation sur le casino, Irvin a ordonné qu’ils soient retirés.

“Plus d’argent aux milliardaires !” Cannon a chanté en dansant alors qu’il était éjecté. Irvin s’est moqué de la danse. Il avait prévenu que les explosions de foule ne seraient pas tolérées.

L’accord de réaménagement prévoit que la ville prête jusqu’à 50 millions de dollars pour le projet, qui devrait coûter environ 360 millions de dollars. La ville donnera au casino environ 8 millions de dollars de terrains appartenant à la ville sur Farnsworth Avenue, près du centre commercial Chicago Premium Outlets. Il transférera également au casino les options dont il dispose pour acheter deux sites adjacents sur Church Road. Les options demandent aux acheteurs de payer 6,65 millions de dollars pour les sites, s’ils sont exercés.

Le nouveau Hollywood Casino serait construit sur le site de deux anciens motels sur Farnsworth Avenue, dans le nord d’Aurora. Le casino peut également acheter la salle de banquet Gaslite Manor à proximité et le Club C. (Susan Sarkauskas)

La ville empruntera les 50 millions de dollars en émettant une dette d’obligation générale. Le principal et les intérêts doivent être remboursés par les impôts fonciers générés par le développement du casino. Si, au cours d’une année, les taxes ne suffisent pas, l’exploitation du casino devra effectuer le paiement de la caution.

Une grande partie du site se trouve déjà dans un quartier de financement par augmentation d’impôts. L’accord prévoit de découper le site du casino dans un nouveau micro-TIF, qui durerait 23 ans.

Les opposants à l’accord ont déclaré qu’ils n’avaient aucun problème avec le déménagement du casino hors du centre-ville, mais ne voulaient pas que les taxes foncières aident à le payer. Penn Entertainment, qui a réalisé 2,75 milliards de dollars de bénéfices bruts en 2021 selon un Nasdaq rapport, peut se permettre de construire un nouvel endroit sans utiliser de l’argent qui irait autrement à la ville, aux écoles et à d’autres organismes fiscaux, ont déclaré les manifestants. Actuellement, puisque les sites Farnsworth appartiennent à la ville, aucune taxe foncière n’est prélevée sur eux.

Les opposants ont également déclaré que l’accord avait été précipité. Ils ont dit que la ville aurait dû discuter de l’accord dans des forums publics pour obtenir l’opinion des résidents, et qu’elle aurait dû d’abord faire une étude d’impact sur la circulation.

Irvin a déclaré que les responsables de la ville travaillaient depuis quatre ans en déplacement. La ville a acheté des propriétés à proximité du centre commercial, dont deux motels et une entreprise de vente de voitures, qui ont été démolies.

Les responsables de la ville et du casino ont déclaré que les revenus avaient baissé pendant des années sur le site du centre-ville, mais ils s’attendent à ce qu’ils augmentent car le nouveau site attirera des visiteurs du centre commercial, sera plus facile d’accès pour les conducteurs sur l’I-88 et disposera d’un hôtel. ci-joint.

La ville a fait pression pour que la loi de l’État soit modifiée afin que le casino puisse déménager sur un terrain sec sans avoir à obtenir une nouvelle licence de l’État. La partie jeu du casino actuel se trouve sur une barge amarrée en permanence, comme l’exigeait auparavant la loi de l’État.

Lorsque le casino a ouvert ses portes en 1993, l’État a exigé qu’il soit sur des bateaux fluviaux, qui voyageraient sur la rivière Fox pour des sessions de jeu.

