LANSING, Michigan (AP) – Un comité électoral du Michigan a déposé une proposition sur le droit à l’avortement lors du scrutin d’automne vendredi, obéissant à une ordonnance de la plus haute cour de l’État et fermant une pétition record pour tenter de modifier la constitution de l’État.

L’amendement affirmerait le droit de prendre des décisions liées à la grossesse sans ingérence dans le Michigan, y compris l’avortement et d’autres services de reproduction tels que le contrôle des naissances.

La Cour suprême du Michigan a ordonné un jour plus tôt au Conseil des solliciteurs d’État de l’inscrire au scrutin du 8 novembre. Le conseil d’administration, composé de deux démocrates et de deux républicains, avait tué la proposition lors d’un vote à égalité la semaine dernière, les membres du GOP se rangeant du côté des opposants à l’avortement qui ont déclaré que la pétition avait un espacement incorrect ou inexistant entre certains mots.

La juge en chef Bridget McCormack l’a qualifié avec dérision de “jeu de gotcha qui a très mal tourné”. Elle a dit que les mots étaient lisibles et dans le bon ordre.

Les partisans avaient soumis plus de 750 000 signatures, franchissant facilement le seuil minimum et établissant un record pour une initiative de vote au Michigan.

L’avortement est resté légal dans l’État même après que la Cour suprême des États-Unis a annulé en juin Roe v. Wade. Une loi de 1931 qui érige en crime la plupart des avortements a été suspendue par un juge au printemps dernier et déclarée inconstitutionnelle cette semaine.

Mais cette décision peut faire l’objet d’un recours. Si les électeurs approuvent l’amendement constitutionnel garantissant le droit à l’avortement, tout combat juridique serait sans objet.

Un sondage publié cette semaine par The Detroit News et WDIV-TV a montré que l’avortement et les droits des femmes étaient les principaux problèmes motivant les résidents du Michigan à voter en novembre, devant l’inflation, l’éducation et l’économie. Le sondage a montré qu’une majorité d’électeurs probables soutenaient l’amendement visant à protéger le droit à l’avortement.

___

White a rapporté de Detroit.

___

Joey Cappelletti est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Joey Cappelletti et Ed White, l’Associated Press