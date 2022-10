Le conseil d’administration du Waubonsee Community College approuve le concept final d’un bâtiment d’enseignement professionnel et technique de 59 millions de dollars – Shaw Local

Lors de sa réunion du 19 octobre, le conseil d’administration du Waubonee Community College a approuvé le concept final et l’orientation d’un nouveau bâtiment d’enseignement professionnel et technique.

Selon un communiqué de presse du collège, alors que le projet en est encore à ses débuts, les concepts actuels prévoient un bâtiment d’un peu plus de 100 000 pieds carrés, avec un coût prévu d’environ 59 millions de dollars. Le bâtiment sera à l’extrémité sud du campus et visible de la route 47.

Le bâtiment abritera les programmes de réparation de carrosserie, de technologie automobile et de technologie de soudage de Waubonnee. Le nouvel espace permettra à ces programmes de se développer de diverses manières, notamment en augmentant les capacités d’inscription, en augmentant le «temps consacré aux tâches» pour les étudiants, en améliorant les possibilités curriculaires, en augmentant les opportunités de partenariats avec l’industrie et plus encore, indique le communiqué.

Waubonse travaille avec Demonica Kemper Architects et Pepper Construction Company pour ce projet. Il devrait prendre environ deux ans pour être achevé, indique le communiqué.