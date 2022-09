HOUSTON (AP) – Un conseil d’administration du Texas a rejeté jeudi une demande visant à accorder à George Floyd une grâce posthume pour une arrestation de drogue en 2004 effectuée par un ancien officier de police de Houston désormais inculpé dont les antécédents sont sous examen à la suite d’un raid mortel contre la drogue.

Le Texas Board of Pardons and Paroles en octobre 2021 avait initialement décidé de recommander à l’unanimité que Floyd ne devienne que la deuxième personne au Texas depuis 2010 à recevoir une grâce posthume du gouverneur.

Mais avant que le gouverneur du Texas, Greg Abbott, ne puisse prendre une décision finale dans l’affaire, le conseil d’administration en décembre a annulé sa décision, affirmant que des “erreurs de procédure” avaient été trouvées dans sa recommandation initiale dans le cas de Floyd et qu’il devait reconsidérer plus d’un tiers d’un groupe de 67 demandes de clémence qu’il avait envoyé à Abbott.

“Après un examen complet et minutieux de la demande et des autres informations déposées avec la demande, la majorité du conseil a décidé de ne pas recommander un pardon complet et / ou un pardon pour innocence”, a écrit le conseil dans une lettre envoyée jeudi à l’avocat de Floyd. , Allison Mathis, avec le bureau du défenseur public du comté de Harris à Houston.

Dans sa lettre, le conseil a déclaré qu’une autre demande de grâce posthume pour Floyd pourrait être soumise à nouveau dans deux ans. La lettre ne précisait pas pourquoi le conseil avait rejeté la demande.

La décision du conseil d’administration a été rendue publique pour la première fois jeudi par un journaliste du projet Marshall.

Mathis et un porte-parole du conseil des libérations conditionnelles n’ont pas immédiatement renvoyé les courriels ou les appels demandant des commentaires.

Mathis avait d’abord déposé la demande de grâce en avril 2021.

Floyd, qui était noir, a grandi et a été inhumé à Houston. En juin 2021, l’ancien officier de police de Minneapolis, Derek Chauvin, qui est blanc, a été condamné à 22 ans et demi de prison pour le meurtre de Floyd, ce qui a conduit à un jugement national aux États-Unis sur la race et la police.

Des années avant son meurtre en mai 2020, Floyd a été arrêté à Houston en février 2004 par l’ancien policier Gerald Goines pour avoir vendu pour 10 $ de crack dans une piqûre de police. Floyd a ensuite plaidé coupable à une accusation de drogue et a été condamné à 10 mois dans une prison d’État.

Goines fait maintenant face à deux chefs d’accusation de meurtre criminel, ainsi qu’à d’autres accusations devant les tribunaux d’État et fédéraux, pour un raid antidrogue meurtrier en 2019 au cours duquel Dennis Tuttle, 59 ans, et sa femme, Rhogena Nicholas, 58 ans, ont été tués.

Les procureurs allèguent que Goines a menti pour obtenir le mandat de perquisition au domicile du couple en affirmant qu’un informateur confidentiel y avait acheté de l’héroïne. Goines a déclaré plus tard qu’il n’y avait pas d’informateur et qu’il avait acheté la drogue lui-même, affirment-ils. Les procureurs ont également accusé Goines d’avoir inventé des informateurs dans d’autres affaires.

“Nous avons soutenu la grâce de George Floyd car nous n’avons pas confiance dans l’intégrité de sa condamnation. Nous soutenons la clémence parce qu’elle est appropriée », a déclaré jeudi le procureur du comté de Harris, Kim Ogg.

Environ 150 condamnations pour drogue liées à Goines ont depuis été rejetées par les procureurs. Plus tôt ce mois-ci, la Cour d’appel pénale du Texas a ordonné l’annulation d’une cinquième condamnation liée à Goines.

Goines a clamé son innocence et son avocat conteste les accusations.

Suivez Juan A. Lozano sur Twitter à https://twitter.com/juanlozano70

Juan A. Lozano, The Associated Press