Le conseil d’administration du SVAS répond aux préoccupations de la communauté | Actualités, Sports, Emplois

Le conseil d’administration du refuge pour animaux de Souris Valley a publié une déclaration répondant à un certain nombre de questions qui lui ont été posées par un membre de la communauté. Les 21 questions ont été soulevées lors d’une récente réunion du conseil d’administration, soulignant les préoccupations concernant la transparence du conseil d’administration lui-même, les pratiques d’adoption et d’accueil du refuge, ainsi que les actions et pratiques des anciens dirigeants exécutifs.

Les membres actuels du conseil d’administration de SVAS ne sont pas connus du public et ces informations ne doivent pas non plus être divulguées publiquement par les lois étatiques ou fédérales régissant les organisations à but non lucratif. Même si les membres du conseil d’administration du SVAS avaient déjà été répertoriés sur le site Web du refuge, ils affirment qu’ils ont été poussés à garder leur identité privée. Selon le communiqué, la décision a été prise après ce qui a été décrit comme « commentaires et attaques très personnels » en ligne destiné aux anciens membres du conseil d’administration. Le communiqué indique que certains membres du conseil d’administration craignent pour leur sécurité et celle de leur emploi en raison des campagnes sur les réseaux sociaux.

« Les membres actuels du conseil d’administration du SVAS ont prêté attention aux commentaires du public et des autres sauveteurs et ont par conséquent embauché un nouveau directeur exécutif et un nouveau directeur des communications et du développement pour concrétiser la vision stratégique du refuge. » lit-on dans la déclaration, « Plusieurs autres changements ont déjà été mis en œuvre sur la base des commentaires de la communauté cette année, mais il faudra un certain temps au conseil d’administration pour examiner toutes les préoccupations et mettre en œuvre les changements nécessaires. »

Le conseil d’administration a également répondu à une question concernant la réponse du précédent directeur exécutif à l’égard de cette activité en ligne, qui comprenait le blocage massif sur les réseaux sociaux de commentaires critiques et de lettres de cessation et d’abstention adressées aux personnes impliquées dans l’activité. Le conseil d’administration a déclaré que son directeur lui avait dit que des mesures étaient nécessaires car les commentaires et les critiques étaient « infondé et faux » et a eu un impact négatif sur la capacité du refuge à collecter des fonds auprès de donateurs locaux. Depuis le changement de direction, les blocages des réseaux sociaux ont été supprimés, mais le conseil d’administration a indiqué qu’il appliquerait toujours les directives relatives aux réseaux sociaux pour les commentaires sur ses pages sociales.

On a demandé au conseil d’administration s’il était au courant des activités du directeur général précédent au cours des trois dernières années et s’il avait approuvé et n’avait rien fait ou n’était pas au courant, ne fonctionnant donc pas comme un conseil d’administration efficace. Le conseil d’administration a répondu que même s’il semble que ses anciens membres étaient au courant de certaines de ces actions, tous ne l’étaient pas. Il y a eu un taux de roulement élevé au sein du conseil d’administration actuel de neuf membres de la SVAS, un seul membre actuel ayant siégé au conseil d’administration précédent. Le conseil d’administration fournit une orientation stratégique et une surveillance à l’actuel directeur exécutif et directeur des communications et du développement.

D’autres préoccupations ont été soulevées concernant la pratique du SVAS consistant à transporter des animaux hors de l’État pour les sauver, ce qui, selon les critiques, a un impact sur la population animale locale pendant les mois d’hiver. En 2022, le conseil a déclaré que leur admission totale était de 835 animaux, avec 154 transferts hors de l’État. Le conseil d’administration a déclaré que SVAS avait mis fin à tous ces transports, une décision motivée par les commentaires de la communauté. Le conseil a défendu les transports, affirmant qu’ils ciblaient les animaux dans des refuges à forte mortalité qui étaient rapidement confiés à des familles d’accueil ou à des adoptants qui faisaient la queue avant que l’animal ne soit mis dans un avion et amené au SVAS. Il y a eu 28 transferts hors de l’État en 2023, et le conseil d’administration affirme qu’il pourrait intervenir en cas de catastrophe naturelle comme un ouragan ailleurs dans le pays, citant l’aide reçue par la communauté de Minot lors des inondations de 2011.

Le conseil d’administration a répondu à un certain nombre de questions pour clarifier le statut des diverses subventions et contrats que SVAS a avec diverses institutions et entités, et si SVAS est toujours à la hauteur de l’esprit de sa vision déclarée et de son statut d’organisation à but non lucratif. Même si le conseil d’administration a déclaré qu’il y avait eu « douleurs et défis croissants » la déclaration a repoussé en affirmant qu’elle avait fait de son mieux pour y répondre tout en défendant ses valeurs.

La déclaration se terminait en disant : « Au cours des dernières années, il y a eu plusieurs cas où le conseil d’administration a été injustement présenté dans les médias et sur les réseaux sociaux. Nous faisons de notre mieux pour répondre aux questions du public, développer des relations avec les parties prenantes et aider autant d’animaux que possible.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception