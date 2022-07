Le conseil d’administration du prix Pulitzer rejette l’appel de Trump à révoquer les récompenses de reportage d’ingérence de la Russie

De gauche à droite, l’éditeur du Washington Post Fred Ryan, le rédacteur en chef Marty Baron et le rédacteur en chef de la sécurité nationale Peter Finn, applaudissent alors que le journaliste d’investigation Tom Hamburger s’adresse à la salle de presse après que le Washington Post a remporté deux prix Pulitzer, le lundi 16 avril 2018, à Washington.

Le conseil d’administration du prix Pulitzer a rejeté lundi la campagne de l’ancien président Donald Trump pour que l’organisation retire au New York Times et au Washington Post les récompenses qu’ils avaient reçues pour leurs reportages sur l’ingérence électorale russe.

Le conseil a pris cette décision après que deux examens indépendants distincts ont révélé que le reportage primé sur l’ingérence russe dans la course présidentielle de 2016 entre Trump et Hillary Clinton avait résisté à l’examen.

“Aucun passage ou titre, affirmation ou affirmation dans aucune des soumissions gagnantes n’a été discrédité par des faits apparus après l’attribution des prix”, a déclaré le conseil d’administration de Pulitzer dans un communiqué de presse.

“Les prix Pulitzer 2018 du reportage national debout”, a-t-il ajouté.

Une porte-parole de Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la déclaration du conseil d’administration. Ni le Times ni le Post n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires de CNBC.

La conclusion intervient près de neuf mois après que Trump a envoyé une lettre exigeant que le groupe annule ces prix. Il a affirmé que les journaux avaient publié leurs enquêtes sur la base de “fausses informations”.

Trump a lancé des appels similaires depuis 2019, à la suite de la publication du rapport final de l’enquête de l’avocat spécial de l’époque, Robert Mueller, sur l’ingérence électorale du Kremlin et une éventuelle coordination avec la campagne de Trump en 2016.

Le rapport de Mueller, qui a été résumé dans un aperçu controversé du procureur général de l’époque William Barr en mars 2019, n’a pas trouvé de preuves suffisantes pour établir un complot entre la Russie et la campagne Trump. Mais Mueller a souligné que Trump n’avait pas été disculpé par le rapport de 448 pages, qui énonçait de nombreux cas d’entrave possible à la justice par l’ancien président.

Trump, qui avait souvent qualifié l’enquête de l’avocat spécial de “chasse aux sorcières”, a néanmoins revendiqué “l’exonération complète et totale”. Peu de temps après la publication du résumé de Barr sur le rapport Mueller, Trump a tweeté que le Times et le Post devraient voir leurs Pulitzers « enlevés par le Comité !

Mais les salles de rédaction ont soutenu les reportages qui leur ont valu à la fois le Prix ​​Pulitzer 2018 pour “une couverture profondément sourcée et rapportée sans relâche” qui “a considérablement amélioré la compréhension de la nation de l’ingérence russe dans l’élection présidentielle de 2016 et de ses liens avec la campagne Trump, l’équipe de transition du président élu et son éventuelle administration”.

Cette couverture, publiée tout au long de 2017, a mis en lumière les liens russes avec les personnes dans l’orbite du président de l’époque, y compris l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn et le fils adulte de Trump, Donald Trump Jr. Elle a également mis en évidence les circonstances qui ont stimulé la nomination de Mueller en tant que conseiller spécial.

“Aucun rapport dans notre ensemble de travaux lauréats du prix Pulitzer n’a été contesté”, a déclaré une porte-parole du New York Times en 2019.

Dans sa déclaration de lundi, le Pulitzer Prize Board a noté qu'”au cours des trois dernières années, le Pulitzer Board a reçu des demandes, y compris de l’ancien président Donald Trump”, concernant le reportage qui a remporté le prix National Reporting 2018.

“Ces enquêtes ont incité le conseil d’administration de Pulitzer à commander deux examens indépendants du travail soumis par ces organisations à notre concours national de reportage”, a déclaré le conseil.

“Les deux examens ont été menés par des personnes sans lien avec les institutions dont le travail était examiné, ni aucun lien entre elles”, selon le conseil.