Le conseil d’administration du Michigan envisagera une initiative de vote sur le droit à l’avortement

LANSING, Michigan (AP) – Un comité électoral du Michigan doit décider mercredi si une initiative de vote visant à inscrire le droit à l’avortement dans la constitution de l’État devrait être soumise aux électeurs en novembre, bien que le verdict du comité ne devrait pas être le dernier mot sur la question.

L’amendement constitutionnel proposé vise à nier une loi de l’État vieille de 91 ans qui interdirait l’avortement dans tous les cas, sauf pour sauver la vie de la mère.

La loi de 1931 du Michigan – dont les opposants à l’avortement espéraient qu’elle serait déclenchée par une majorité conservatrice à la Cour suprême des États-Unis annulant Roe contre Wade en juin – reste bloquée après des mois de batailles judiciaires. Un juge d’État a statué le 19 août que les procureurs de comté républicains ne pouvaient pas faire appliquer l’interdiction, affirmant qu’il était “dans l’intérêt du public de laisser les habitants du grand État du Michigan décider de cette question dans les urnes”.

Les deux parties ont indiqué qu’elles déposeraient des recours auprès de la Cour suprême à tendance démocrate de l’État si la décision allait à leur encontre.

Le Bureau des élections a vérifié jeudi dernier que la pétition de l’initiative de vote contenait suffisamment de signatures valides pour que l’amendement soit éligible au scrutin et a recommandé que le Conseil des solliciteurs de l’État approuve la mesure. Le conseil ne suit pas toujours les recommandations du bureau.

Le droit à l’avortement est devenu un puissant facteur de motivation pour les électeurs depuis que Roe a été renversé. Dans le Kansas conservateur, les électeurs ont rejeté à une écrasante majorité une mesure de vote visant à interdire la procédure, et la question a influencé les votes lors d’élections spéciales pour le Congrès, y compris dans un district du champ de bataille du nord de l’État de New York. À l’échelle nationale, les démocrates ont constaté une augmentation de la collecte de fonds depuis la décision de la Cour suprême.

Avoir le droit à l’avortement sur le bulletin de vote de novembre serait presque certainement une aubaine pour les démocrates du Michigan, un État tournant où les électeurs décideront également si les démocrates gardent le contrôle des bureaux à l’échelle de l’État, y compris le gouverneur et le secrétaire d’État. La gouverneure Gretchen Whitmer et d’autres démocrates ont placé le droit à l’avortement au centre de leurs campagnes, et après que les républicains ont choisi la femme d’affaires Tudor Dixon comme candidate du GOP au poste de gouverneur, les démocrates ont publié une annonce fustigeant sa forte opposition à l’avortement, y compris dans les cas de viol et d’inceste .

L’organisation derrière l’initiative de vote du Michigan a remis plus de 700 000 signatures de pétition – un nombre record pour toute initiative de vote dans l’État – fournissant des noms, adresses et numéros de téléphone qui peuvent être utilisés comme contacts avec les électeurs pendant la saison de campagne.

Le Michigan Board of Solliciteurs, composé de deux républicains et de deux démocrates, est devenu de plus en plus partisan ces dernières années.

Le conseil d’administration a fait la une des journaux nationaux après l’élection présidentielle de 2020 lorsqu’un membre, qui a depuis démissionné, s’est abstenu de voter pour certifier la victoire de Joe Biden dans l’État. L’autre membre du conseil d’administration du GOP, qui a voté pour certifier, n’a pas été renommé par le parti GOP de l’État et a été remplacé par Tony Daunt, le président du conseil.

Plus tôt cette année, deux principaux candidats à la nomination du GOP au poste de gouverneur ont été retirés du scrutin primaire après que le conseil d’administration se soit bloqué selon des lignes partisanes sur la question de savoir si trop de signatures frauduleuses sur leurs documents de nomination les rendaient inéligibles. Une égalité des voix signifiait que les candidats perdaient.

Une impasse lors du vote de mercredi signifierait officiellement que l’initiative a été rejetée, mais une décision finale viendrait très probablement de la Cour suprême du Michigan. Les groupes disposent de sept jours ouvrables après la décision du conseil pour faire appel devant la Haute Cour et le scrutin doit être finalisé avant le 9 septembre.

Le conseil devrait également décider mercredi si une autre initiative, visant à étendre le vote dans l’État, devrait être votée à l’automne. La mesure élargirait les droits des électeurs en autorisant neuf jours de vote anticipé en personne, d’affranchissement des bulletins de vote par correspondance financé par l’État et de boîtes de dépôt dans chaque communauté.

Burnett a contribué de Chicago.

Joey Cappelletti est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Joey Cappelletti et Sara Burnett, l’Associated Press