Le conseil d’administration du Lincoln-Way D-210 se prépare à interroger les auditeurs – Shaw Local

NEW LENOX – Alors que les membres du conseil d’administration du Lincoln-Way High School District 210 se préparent à interroger un auditeur de district de longue date cette semaine, de nombreux parents et résidents recherchent des réponses concernant les mauvaises finances du district et la décision de fermer North High School.

Les membres du conseil d’administration prévoient d’interroger le commissaire aux comptes Mulcahy, Pauritsch, Salvador & Co. jeudi, où ils pourraient également approuver le budget de l’exercice 2016.

Christopher McFadden, membre du conseil d’administration – qui a rejoint le conseil d’administration cette année – a critiqué les auditeurs dans une note du conseil d’administration et a recommandé de procéder à un audit indépendant des dépenses.

Depuis l’été dernier, les parents et les résidents – dont beaucoup sont associés à Lincoln-Way Area Taxpayers Unite – ont envoyé une vague de demandes en vertu de la Freedom of Information Act au district et ont tenté de parler avec les responsables pour enquêter si la fermeture du Nord était la bonne décision et si l’argent était mal géré.

« Nous étions convaincus que notre argent était géré de manière appropriée et je pense que nous apprenons maintenant que ce n’est pas le cas et que les gens sont de plus en plus en colère chaque jour », a déclaré Liz Sands, une résidente de Tinley Park et parent de North.

Sands a déclaré que de nombreux résidents ne croient pas qu’une école doive fermer cette année. Ils ne pensent pas que la décision ait fait l’objet d’une recherche approfondie et que les résidents rassemblent des informations budgétaires pour chaque bâtiment universitaire, a-t-elle déclaré.

Todd Velky, un autre parent du Nord, a déclaré que la « précipitation pour fermer une école » a poussé la communauté à se lever. Il a déclaré que l’un des objectifs des résidents sceptiques n’est pas de diviser les autres mais de les aider à comprendre que les problèmes financiers du district sont un problème de contribuables à travers Lincoln-Way.

« Lincoln-Way est censé être considéré comme l’un des meilleurs [school districts] dans l’Illinois », a déclaré Velky. « Comment cela est-il passé du meilleur au pire est la raison pour laquelle nous essayons de comprendre cela. »

Les responsables du district ont déclaré dans le passé qu’une économie médiocre et la diminution du financement de l’État au fil des années avaient conduit Lincoln-Way à figurer sur la liste de surveillance financière de l’État. Des inscriptions plus faibles que prévu – les projections d’augmentation de la construction de logements ont conduit à la construction à la fin des années 2000 dans le Nord et l’Ouest pour répondre à la croissance attendue – ont également eu un impact sur le district.

Lors d’une audience budgétaire le 9 septembre, Christine Glatz, membre du Conseil d’administration, a déclaré en réponse à une question sur les budgets passés que les pratiques comptables de l’administration précédente n’étaient « pas très rigoureuses ».

Elle a déclaré le 14 septembre qu’elle n’avait pas formulé avec éloquence ce qu’elle avait dit lors de l’audience, affirmant que son intention était « simplement de déclarer que nous avions une marge d’amélioration ».

« Il ne s’agit pas d’un jeu de reproches », a déclaré Glatz, qui siège au conseil d’administration depuis 1993. « Mon intention en disant cela n’était pas de blâmer. En traversant tout ce que nous avons vécu, nous avons la possibilité de faire mieux.

Elle a dit qu’elle aurait dû poser davantage de questions sur le budget dans le passé. Interrogée sur le processus budgétaire mené par l’ancien surintendant Lawrence Wyllie, elle a déclaré qu’il était minutieux et pas « trop différent de ce qu’il est actuellement ».

Elle n’avait aucun exemple spécifique de la façon dont le processus budgétaire était différent sous Wyllie ou sous l’actuel surintendant Scott Tingley.

Les messages adressés aux membres du conseil d’administration Christopher Kosel et Arvid Johnson – qui siégeaient au conseil d’administration sous l’administration de Wyllie – n’ont pas été immédiatement répondus. Dee Molinare, membre du conseil d’administration, a adressé des questions au président du conseil d’administration, Kevin Molloy, et à la porte-parole du district, Abby Milone.

Tingley a déclaré que les budgets avaient été adoptés par le conseil d’administration au début de l’exercice financier sur la base des meilleurs scénarios, mais que les déficits avaient été signalés à l’État après la clôture de l’exercice financier.

––––––

CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS

• Mars : Lincoln-Way reçoit une note de surveillance financière du conseil scolaire de l’État de l’Illinois.

• Mai : les responsables du district nient les rumeurs de fermeture d’écoles mais affirment qu’un plan de redressement financier est nécessaire.

• 11 juin : le Conseil évalue les options pour réduire le déficit budgétaire.

• 16 juillet : Le conseil décide de fermer une école.

• 13 août : Le conseil choisit l’école secondaire North comme école à fermer par un vote de 5 contre 2.

• 27 août : le conseil approuve la transition des élèves entre les écoles présentes dans l’option A Nord.

• 10 septembre : Le conseil d’administration approuve l’embauche de Steven Langert comme directeur commercial par intérim.