Il a fallu deux voix, mais le conseil du comté de McHenry a approuvé un parc solaire qui fonctionnerait près de Harvard.

Le deuxième vote – qui a inversé le résultat – a eu lieu après que Terri Greeno, membre du conseil d’administration, R-Crystal Lake, ait raté le premier vote après avoir eu des difficultés à accéder à distance à la réunion de mardi soir. Greeno a déclaré mercredi qu’elle avait essayé d’entrer avant le début de la réunion.

« Je pense que c’est la chose juste à faire, donner à Mme Greeno une chance de voter », a déclaré Larry Smith, membre du conseil d’administration de R-Harvard.

Le parc solaire est proposé par Azurite Solar et prévu pour une propriété au sud de Bunker Hill Road, prise en sandwich entre Busse Road et Illinois Highway 23.

Les membres du Conseil d’administration ont considéré les trois mêmes conditions qu’ils avaient imposées lorsqu’ils ont donné avec hésitation le feu vert à six parcs solaires en août : les développeurs doivent revenir dans 20 ans pour des renouvellements d’utilisation conditionnels, toutes les lois étatiques et fédérales actuelles et futures doivent être respectées., et une estimation d’ingénieur sur la mise hors service doit être soumise tous les 10 ans. Mais ces conditions ont finalement été rejetées.

Le parc solaire à l’étude cette semaine a été battu par une voix lors du premier vote.

Joe Gottemoller, membre du conseil d’administration de R-Crystal Lake, a suggéré d’autoriser certaines fermes solaires, y compris celles qui obtiennent un vote unanime du conseil de zonage du comté, à contourner l’approbation du conseil de comté.

Certains membres du conseil d’administration ont déclaré que voter sur les parcs solaires était inutile car ils estiment qu’ils n’ont pas d’autre choix que de les approuver. Une loi d’État entrée en vigueur en janvier limite la capacité d’un comté à réglementer les nouvelles installations commerciales éoliennes et solaires et interdit aux comtés d’avoir plus de restrictions que l’État.

« Vous ne pouvez pas dire non, alors pourquoi voter ? Carl Kamienski, membre du conseil d’administration, R-Johnsburg, a déclaré mercredi.

Même s’ils ont le sentiment de ne pas avoir la capacité de dire non aux parcs solaires, les membres du conseil d’administration ne blâment pas ceux qui installent les parcs solaires.

« Nous nous battons contre le mauvais groupe », a déclaré Gottemoller après la rencontre.

« Je n’ai rien à reprocher » à ceux qui ont installé des fermes solaires sur leur propriété, a déclaré Kamienski.

Gloria Van Hof, membre du conseil d’administration de D-Crystal Lake, a déclaré lors de la discussion de mardi que l’imposition de conditions rendrait le comté vulnérable à un procès.

« Si nous imposons des limites à cela, nous serons passibles de poursuites judiciaires. Cela va arriver », a déclaré Van Hof.

Mike Shorten, membre du conseil d’administration, R-Crystal Lake, a tenté de reporter le vote jusqu’en décembre, mais a été rapidement empêché par d’autres membres du conseil d’administration.

« Ce serait un sujet discutable de le reporter », a déclaré Michael Skala, membre du conseil d’administration de R-Huntley.

En fin de compte, le conseil d’administration a approuvé le parc solaire par une marge de 11 contre 5, sans conditions. Kamienski ; Tracie Von Bergen, R-Hébron ; et John Reinert, R-Crystal Lake, a voté non la première fois, mais oui la deuxième fois.

«Je ne pensais tout simplement pas qu’il était juste que les contribuables supportent les frais d’un litige», a déclaré Reinert à propos de son vote.

Lors de la réunion d’août, certains habitants ont également exprimé leurs inquiétudes concernant les fermes solaires, dans certains cas parce qu’ils souhaitent que les terres restent agricoles.