Le conseil d’administration d’Everton manquera le match de Southampton en raison d’une menace pour la sécurité

Le conseil d’administration d’Everton n’assistera pas à son match contre Southampton en raison d’une menace pour sa sécurité.

Les fans ont prévu un sit-in d’après-match en raison de la situation d’Everton. Ils sont 18e de Premier League et n’ont plus gagné de match de compétition depuis le 22 octobre.

C’est la première fois que l’ensemble du conseil d’administration d’Everton reçoit l’ordre de ne pas assister à un match.

Une déclaration d’Everton disait: «Le président Bill Kenwright, la PDG Denise Barrett-Baxendale, le directeur des finances et de la stratégie Grant Ingles et le directeur non exécutif Graeme Sharp ont accepté à contrecœur le résultat de l’évaluation de la sécurité effectuée par les conseillers en sécurité.

“Les membres du conseil d’administration ont reçu l’instruction à la suite d’une correspondance malveillante et menaçante reçue par le club et de l’augmentation des incidents de comportement antisocial – y compris des agressions physiques ciblées – lors des récents matchs à domicile.”

Un conseiller en sécurité et sûreté d’Everton a déclaré: “A la suite d’une évaluation approfondie des risques et en réponse aux menaces tangibles reçues par le club et aux renseignements que nous avons recueillis, les membres du conseil d’administration du club ont été informés qu’ils ne devaient pas assister au match d’aujourd’hui.”

Un porte-parole du club a ajouté: “C’est une décision sans précédent pour Everton Football Club – jamais auparavant l’ensemble de notre conseil d’administration n’avait reçu l’ordre de ne pas assister à un match pour des raisons de sécurité. C’est un jour profondément triste pour Everton et les Evertoniens.

(Photo : Getty Images)