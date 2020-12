Les médias allemands avaient rapporté que Diess faisait face à la résistance des représentants des employés à certaines de ses décisions et qu’il avait demandé une prolongation rapide de son contrat en signe de soutien. La déclaration du conseil d’administration de lundi ne faisait aucune mention du contrat de Diess, qui expire en avril 2023. Les employés ont une influence inhabituellement importante chez Volkswagen, en raison des demandes que les représentants des employés occupent des sièges au conseil d’administration et parce que l’État d’origine de la société, la Basse-Saxe, a une participation dans l’entreprise.

Le vote de confiance en Diess intervient alors que la société fait face à de profonds changements dans l’industrie automobile, tels que le passage aux voitures électriques, qui peuvent nécessiter moins de travailleurs à assembler, et la numérisation, qui crée une nouvelle demande d’ingénieurs en logiciel et une autre signifie une main-d’œuvre qualifiée. Le conseil a déclaré que Diess, 62 ans, et le conseil avaient pour mandat « d’organiser les réductions d’effectifs nécessaires » et que les représentants des employés et la direction s’entendraient sur un plan de réduction des coûts fixes de 5% d’ici la fin du premier trimestre de l’année prochaine. baisser.