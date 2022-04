Le conseil d’administration de Twitter envisagerait sérieusement l’offre d’Elon Musk

Twitter pourrait se rapprocher d’un accord avec Elon Musk.

Le conseil d’administration du service de médias sociaux s’est réuni dimanche matin pour discuter de l’offre non sollicitée de 46,5 milliards de dollars de M. Musk pour acheter la société, après qu’il ait commencé à financer son offre la semaine dernière, ont déclaré deux personnes au courant de la situation. Le financement a été un tournant dans la façon dont le conseil d’administration de Twitter a considéré l’offre de M. Musk de 54,20 $ par action, permettant aux 11 membres du conseil d’administration de la société d’examiner sérieusement son offre, ont déclaré les gens.

Le conseil d’administration de Twitter prévoyait de rencontrer l’équipe de M. Musk plus tard dimanche pour discuter d’autres contours autour d’un accord potentiel, ont déclaré les personnes, qui ont parlé sous couvert d’anonymat car elles n’étaient pas autorisées à discuter d’informations confidentielles. Ces détails incluent un calendrier pour conclure tout accord potentiel et tous les frais qui seraient payés si un accord était signé puis s’effondrait.

Tout accord reste loin d’être certain, mais la volonté du conseil d’administration de Twitter de s’engager avec M. Musk, l’homme le plus riche du monde, représente un pas en avant. M. Musk, qui compte plus de 83 millions d’abonnés sur Twitter et a commencé à accumuler des actions dans la société plus tôt cette année, a déclaré son intention d’acheter la société le 14 avril et de la privatiser. Mais sa proposition a été rapidement rejetée par Wall Street car il n’était pas clair s’il pouvait trouver l’argent pour conclure l’affaire. Twitter a également adopté une “pilule empoisonnée”, une manœuvre défensive qui empêcherait M. Musk d’accumuler davantage d’actions de la société.

M. Musk a mis à jour sa proposition la semaine dernière, faisant pression sur Twitter pour qu’il considère plus sérieusement son offre. Dans un dépôt de titres jeudi, M. Musk a détaillé comment il avait mis en place un financement de la banque d’investissement Morgan Stanley et d’un groupe d’autres prêteurs, qui offraient 13 milliards de dollars en financement par emprunt, plus un autre 12,5 milliards de dollars en prêts contre ses actions dans Tesla, le constructeur de voitures électriques qu’il dirige. Il devait ajouter environ 21 milliards de dollars dans le financement par fonds propres.