Le conseil d’administration de Shell poursuivi par des investisseurs pour sa stratégie climatique

Le groupe d’investisseurs soutenant la demande comprend les fonds de pension britanniques Nest et London CIV, le fonds de pension national suédois AP3, le gestionnaire d’actifs français Sanso IS et Danske Bank Asset Management, entre autres. Au total, les investisseurs institutionnels détiennent plus d’un demi-billion de dollars américains d’actifs totaux sous gestion.

“Nous n’acceptons pas les allégations de ClientEarth”, a déclaré un porte-parole de Shell. “Nos administrateurs se sont conformés à leurs obligations légales et ont, à tout moment, agi dans le meilleur intérêt de l’entreprise.”

“La tentative de ClientEarth, au moyen d’une réclamation dérivée, de renverser la politique du conseil d’administration telle qu’approuvée par nos actionnaires n’a aucun fondement. Nous nous opposerons à leur demande pour obtenir l’autorisation du tribunal de poursuivre cette réclamation”, ont-ils ajouté.

Shell, qui vise à devenir une entreprise à zéro émission nette d’ici 2050, a déclaré qu’elle pensait que ses objectifs climatiques étaient alignés sur Paris.

ClientEarth a déclaré que les principales évaluations de tiers ont suggéré ce n’est cependant pas le cas, notant que la stratégie de Shell exclut les objectifs à court et moyen terme de réduction des émissions des produits qu’elle vend, connus sous le nom d’émissions de portée 3, bien que cela représente plus de 90 % des émissions globales de l’entreprise.

L’objectif ambitieux de l’Accord de Paris est de poursuivre les efforts pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. La lutte pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degrés Celsius est largement considérée comme d’une importance cruciale, car les soi-disant points de basculement deviennent plus probables au-delà de ce niveau. Ce sont des seuils auxquels de petits changements peuvent entraîner des changements spectaculaires dans l’ensemble du système de support de la Terre.

Certes, la combustion de combustibles fossiles, tels que le pétrole et le gaz, est le principal moteur de l’urgence climatique.