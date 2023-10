Le conseil d’administration de Penn Cambria examine les espaces de construction | Actualités, Sports, Emplois

CRESSON – La commission scolaire Penn Cambria examine plusieurs options de reconsolidation et de rénovation après qu’une étude a montré que ses inscriptions ont diminué et que de nombreux espaces sont sous-utilisés.

Ryan Pierce et David Nitchkey, de Core Architects à Pittsburgh, ont présenté mardi soir cinq options pour les membres du conseil scolaire, avec des coûts allant de 40 millions de dollars à 86 millions de dollars.

Le district compte actuellement cinq établissements, dont l’école maternelle de Cresson qui dessert la maternelle et la maternelle ; le primaire à Lilly pour la première et la deuxième année ; le bâtiment intermédiaire à Lilly pour les troisième et quatrième années ; le collège de Gallitzin, de la cinquième à la huitième année ; et le lycée de Cresson de la neuvième à la douzième année.

Toutes les options décrites par Core Architects impliquent la fermeture de l’école primaire de Lilly. Dans leur présentation, les architectes ont suggéré que le quartier se consolide et fonctionne avec seulement deux ou trois installations.

Les options

— L’option 1 fermerait les écoles maternelles et primaires et agrandirait les écoles intermédiaires et intermédiaires. La disposition suggérée serait de la maternelle à la cinquième année au collège, de la 6e à la 8e année au niveau intermédiaire et de la 9e à la 12e année au lycée.

— L’option 2 permettrait également de maintenir trois bâtiments opérationnels en fermant les écoles primaires et secondaires et en agrandissant les écoles intermédiaires et secondaires. La disposition suggérée dans ce plan serait la maternelle et la maternelle dans le bâtiment préscolaire, les classes 1 à 6 au niveau intermédiaire et les classes 7 à 12 dans le bâtiment du lycée.

— L’option 3 aurait deux bâtiments opérationnels en fermant les écoles maternelles, primaires et secondaires et en agrandissant les écoles intermédiaires et secondaires afin que la maternelle jusqu’à la sixième année se situe au niveau intermédiaire et de la 7e à la 12e année au lycée.

— L’option 4 fermerait les écoles primaires et secondaires et agrandirait les collèges et lycées. La disposition suggérée serait de la maternelle à la maternelle dans le bâtiment préprimaire, de la 1re à la 6e année au collège et de la 7e à la 12e année au lycée.

— L’option 5 fermerait les écoles maternelles, primaires et intermédiaires et agrandirait les collèges et lycées. L’école maternelle serait transformée en vestiaires sur le terrain, tandis que le collège desservirait la maternelle jusqu’à la sixième année et le lycée, de la 7e à la 12e année.

Pas encore de décision

Matthew Kearney, membre du conseil d’administration diplômé de Penn Cambria en 2021, a déclaré que le conseil d’administration doit déterminer combien d’argent il peut emprunter avant de prendre une décision.

« Je pense que l’éducation doit être la priorité numéro un lorsqu’il s’agit de décider quoi faire de ces bâtiments. L’athlétisme est un peu en bas de la liste », a-t-il déclaré.

Les architectes ont déclaré aux membres du conseil d’administration que, pour maintenir les cinq installations en activité, le district doit dépenser environ 33 millions de dollars en travaux de toiture, de mécanique, d’électricité et de plomberie. Selon les architectes, il en coûtera plus de 12 millions de dollars pour maintenir le lycée opérationnel et plus de 11 millions de dollars pour le collège.

« Si vous fermez un bâtiment, le (coût des) travaux de ce bâtiment disparaît », a déclaré Pierce aux membres du conseil d’administration mardi. « Vous avez des systèmes qui ne tiennent qu’à un fil. Ils sont à un échec de l’école qui n’est pas ouverte ce jour-là.

Nitchkey a déclaré que l’achèvement des travaux mécaniques créerait une image plus positive de Penn Cambria, ce qui pourrait encourager les étudiants des écoles privées ou à charte à retourner dans le district.

« Lorsque vous apportez ces améliorations, cela encourage les étudiants à revenir », a-t-il déclaré.

Les inscriptions actuelles du district, soit 1 545 étudiants, devraient diminuer de 11 % d’ici 2027.

Kearney a déclaré qu’une classe d’élèves du primaire à Penn Cambria compte actuellement environ 80 élèves inscrits.

Il ne pense pas que quoi que ce soit dans un avenir immédiat puisse arrêter le déclin de la population dans le district ou dans le comté de Cambria et estime qu’à mesure que les emplois deviennent moins disponibles à Altoona ou à Johnstown, les gens sont moins susceptibles de s’installer dans le district scolaire.

Même si le déclin de la population du district s’arrêtait, Kearney a déclaré que la population globale du district continuerait de diminuer à mesure que de plus grandes classes d’étudiants disparaissaient progressivement.

« Nous devrons encore régler ce problème, car moins nous avons d’étudiants dans le district, moins nous aurons de financement », a déclaré Kearney. « Nous devons trouver un moyen d’augmenter l’efficacité opérationnelle, sinon nous allons dépenser de l’argent de manière inefficace. »

La prochaine étape de l’étude consiste pour les membres du conseil d’administration à évaluer et comparer les options potentielles et à rencontrer à nouveau les Core Architects pour émettre des recommandations et un rapport financier.

Le surintendant Bill Marshall a déclaré qu’il ne prévoyait pas que le conseil rencontrerait les architectes pour finaliser leurs plans avant l’année prochaine.

Il a souligné qu’aucune décision n’a encore été prise concernant les installations du district.

« À ce stade, nous avons besoin de temps pour revoir ce qui a été présenté. Ce ne sont que des suggestions pour le conseil d’administration », a déclaré Marshall. «(Les membres du conseil d’administration) décideront en fin de compte de l’avenir de tous nos bâtiments.»







