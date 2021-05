Le conseil d’administration de McDonald’s fait face à un refus des actionnaires pour sa gestion de l’éviction du PDG

Le conseil d’administration de McDonald sera probablement confronté aux questions difficiles des actionnaires jeudi lors de sa réunion annuelle sur la façon dont il a géré le licenciement de l’ancien PDG Steve Easterbrook.

Easterbrook a été évincé en novembre 2019 pour avoir entretenu une relation avec un employé en violation des politiques de l’entreprise. McDonald’s l’a congédié sans motif, ce qui lui a permis de repartir avec une indemnité de départ actuellement évaluée à 56 millions de dollars.

En août, McDonald’s a intenté une action contre Easterbrook pour récupérer ce paquet, alléguant qu’il avait menti au sujet de relations supplémentaires avec les employés. Le procès a ouvert McDonald’s à des questions et à des critiques sur l’enquête initiale du conseil d’administration sur Easterbrook, comme pourquoi l’enquête tierce a été clôturée dans une semaine et pourquoi les enquêteurs n’ont pas vérifié les serveurs de l’entreprise pour plus de preuves.

En réponse, CtW Investment Group, qui travaille avec des fonds de pension parrainés par des affiliés à des syndicats, et le contrôleur de la ville de New York, Scott Stringer, ont fait campagne contre la réélection du président du conseil d’administration et du président du comité de rémunération du conseil. (Stringer, qui fait campagne pour le maire de New York, a été accusé d’agression sexuelle et de harcèlement, ce qu’il a nié.)

La campagne des actionnaires cite le rôle des deux membres du conseil d’administration dans le licenciement sans motif de Easterbrook en 2019. Et étonnamment, la société de conseil en vote Glass Lewis a recommandé de voter contre la réélection d’Enrique Hernandez et Richard Lenny, invoquant des préoccupations similaires. La société rivale Institutional Shareholder Services a toutefois déclaré que les deux administrateurs devraient conserver leurs positions et a félicité le conseil pour avoir intenté une action en justice au lieu de balayer la mauvaise conduite d’Easterbrook sous le tapis.

Investisseur institutionnel Neuberger Berman a dit mercredi qu’il entend s’opposer à la réélection de Lenny. Il n’a pas dit comment il voterait sur Hernandez. La société détient une participation de 0,33% dans McDonald’s, selon FactSet.

« En tant que président du comité de rémunération, nous pensons que M. Lenny n’a pas appliqué la politique de l’entreprise violée par Easterbrook en n’appliquant pas le traitement pour cause de licenciement pour toutes les attributions d’actions et a créé un mauvais précédent pour les affaires futures », a déclaré Neuberger Berman dans un communiqué. divulguer son vote.

Hernandez siège au conseil d’administration de McDonald’s depuis 1996 et a été élu président en 2016. Lenny est membre du conseil d’administration depuis 2005 et préside le comité de rémunération depuis mai 2019, ce qui signifie qu’il a joué un rôle clé dans les indemnités de départ d’Easterbrook.

McDonald’s, bien sûr, a recommandé dans ses formulaires de procuration que les actionnaires réélisent tous les membres de son conseil d’administration. S’il est rare que les actionnaires votent contre les propres recommandations de l’entreprise, ce n’est pas totalement impensable. Les investisseurs poussent de plus en plus les entreprises à diversifier leurs conseils d’administration et à mettre les administrateurs à l’épreuve des échecs de la gouvernance d’entreprise.

Par exemple, les actionnaires ont rejeté le plan de rémunération des dirigeants de Starbucks en mars, bien que la résolution ne soit pas contraignante. Glass Lewis et Institutional Shareholder Services ont tous deux dit aux actionnaires de voter contre parce que les conseillers en vote n’étaient pas d’accord avec la justification de Starbucks pour les primes en espèces ponctuelles accordées à l’ancien COO Roz Brewer et l’actuel PDG Kevin Johnson.

Outre la campagne des actionnaires, McDonald’s est confronté à une répression ailleurs pour l’éviction d’Easterbrook. Fonds de sécurité supplémentaire de la section locale 237 des Teamsters et deux affiliés ont poursuivi la société et les membres du conseil pour la façon dont il a géré la situation, alléguant qu’ils ont manqué à leur obligation fiduciaire.

L’attention portée à Easterbrook et à la conduite du conseil arrive à un moment difficile pour McDonald’s. Sous la direction de l’actuel PDG Chris Kempczinski, l’entreprise a tenté de réhabiliter son image et d’améliorer la perception de sa culture. Par exemple, McDonald’s a déclaré qu’il exigerait une formation sur le harcèlement sexuel dans tous ses restaurants du monde entier, à partir de janvier 2022.

Malgré ces problèmes, les actions de McDonald’s ont augmenté de 7% cette année, ce qui lui confère une valeur marchande de 177 milliards de dollars.