LONDRES (AP) – Le conseil des gouverneurs de 35 pays de l’agence atomique des Nations unies a adopté jeudi une résolution appelant Moscou à mettre immédiatement fin à son occupation d’une centrale nucléaire ukrainienne, où le bombardement de l’installation et des zones voisines ces dernières semaines a accru les craintes d’un possible désastre radiologique.

La Pologne et le Canada ont proposé la résolution au nom de l’Ukraine, qui n’est pas membre du principal organe décisionnel de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Il a été adopté avec 26 voix. La Russie et la Chine ont voté contre tandis que sept pays asiatiques et africains se sont abstenus.

Le document a adopté un ton nettement plus dur que les déclarations précédentes des responsables de l’AIEA basée à Vienne, qui se sont largement limités à appeler à une « zone de sécurité » autour de la plus grande centrale nucléaire d’Europe. La résolution indique que le conseil « déplore les actions violentes persistantes de la Fédération de Russie contre les installations nucléaires en Ukraine, y compris la prise de force du contrôle des installations nucléaires ».

Il exhorte la Russie à “cesser immédiatement toutes les actions contre et dans la centrale nucléaire de Zaporizhzhia et toute autre installation nucléaire en Ukraine”. La Russie a saisi des installations de déchets radioactifs à Tchernobyl, le site de la pire catastrophe nucléaire au monde en 1986, au début de la guerre, mais s’est ensuite retirée.

La résolution appelle également la Russie à rendre le contrôle de la centrale électrique aux autorités ukrainiennes, ajoutant que la présence de troupes russes dans la centrale augmente considérablement le risque d’accident nucléaire. L’usine continue d’être exploitée par son personnel ukrainien préoccupé par l’occupation, dans des conditions que l’AIEA a précédemment décrites comme mettant en danger la sécurité du site.

La mission permanente de la Russie auprès des organisations internationales à Vienne, y compris l’AIEA, a qualifié la résolution d'”anti-russe”.

“Le talon d’Achille de cette résolution est qu’elle ne dit pas un mot sur le bombardement systématique de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui est le principal problème pour assurer la sûreté et la sécurité nucléaires dans le monde”, a déclaré la mission russe dans un communiqué jeudi, selon l’agence russe Interfax.

“La raison est simple – le bombardement est effectué par l’Ukraine, que les pays occidentaux soutiennent et protègent de toutes les manières possibles”, ajoute le communiqué. Moscou et Kyiv se sont mutuellement accusés à plusieurs reprises d’avoir tiré sur et autour de l’usine.

La mission russe a noté les abstentions des sept pays asiatiques et africains, dont le Burundi, le Vietnam, l’Egypte, l’Inde, le Pakistan, le Sénégal et l’Afrique du Sud.

“La plupart de l’humanité a refusé de soutenir ce projet”, a-t-il déclaré.

Les responsables ukrainiens, pour leur part, ont salué la résolution comme la preuve de la « réponse adéquate » de l’AIEA à la situation autour de l’usine paralysée.

“La résolution du Conseil des gouverneurs de l’AIEA, exigeant que la Russie désoccupe la centrale de Zaporizhzhia, est un bon exemple de réponse adéquate d’une institution internationale aux actions d’un pays terroriste”, a écrit sur Facebook le ministre ukrainien de l’Énergie, Herman Halushchenko.

Halushchenko a remercié le conseil d’administration d’avoir “tout appelé par son nom propre” et a accusé Moscou d’avoir déclenché “une pluie de déclarations manipulatrices” autour de la situation à l’usine.

Il a également exprimé l’espoir que les sept pays abstentionnistes réviseraient leurs positions avant la conférence générale de l’AIEA plus tard ce mois-ci.

