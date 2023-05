Le conseil d’administration de l’Ohio approuve la question du scrutin d’août destinée à contrecarrer la poussée des droits à l’avortement

COLUMBUS, Ohio (AP) – Une question de vote visant à rendre plus difficile la modification de la Constitution de l’Ohio a été approuvée pour un scrutin en août jeudi, et des équipes de législateurs républicains et démocrates chargés de rédiger respectivement des arguments pour et contre doivent être présentés. aux électeurs.

Le processus devant le conseil de vote de l’Ohio a suivi la session législative bruyante et les mois de drame menant à l’approbation de la mesure, qui vise à contrecarrer un effort visant à inscrire le droit à l’avortement dans la constitution de l’État cet automne. L’avortement est actuellement légal dans l’Ohio, jusqu’à 20 semaines de gestation, alors qu’un procès contre une quasi-interdiction promulguée en 2019 est plaidé.

Lors du scrutin de ce mois d’août, il sera demandé aux électeurs s’ils soutiennent ou non le relèvement du seuil d’adoption des futurs amendements constitutionnels de la majorité simple que l’Ohio a mise en place depuis 1912 à une supermajorité de 60 %. En tant qu’amendement constitutionnel lui-même, la question à 60% ne devra être adoptée qu’à la majorité simple de 50% plus un.

Le panel bipartisan, présidé par le secrétaire d’État républicain de l’Ohio, Frank LaRose, a voté selon les lignes du parti pour certifier le langage du scrutin, que les démocrates ont qualifié d’injuste et d’inexact. Les arguments que les électeurs voient sur leurs bulletins de vote sont dus au bureau de LaRose d’ici lundi.

On s’attend à ce que les partisans républicains du numéro 1 caractérisent l’effort comme une loi de protection constitutionnelle visant à maintenir les intérêts particuliers bien empochés hors des documents fondateurs de l’Ohio. Parmi les groupes soutenant la barre supérieure figurent des groupes anti-avortement, pro-armes à feu et des groupes d’affaires opposés à un amendement en plein essor qui augmenterait le salaire minimum de l’Ohio.

Les démocrates utiliseront leurs arguments pour dépeindre le seuil de 60% comme un assaut contre la longue histoire de démocratie directe de l’Ohio. Certains législateurs démocrates ont mené un chant et une marche «une personne, un vote» après le vote de la semaine dernière depuis le sol de l’Ohio House – faisant écho aux cris d’une grande foule de manifestants rassemblés à l’extérieur.

Si l’une ou l’autre des parties s’oppose à la formulation des autres, elle pourrait intenter une action devant la Cour suprême de l’Ohio, qui détient le pouvoir exclusif de régler les différends dans les cas où les législateurs transmettent une question de vote directement aux électeurs.

L’avocat démocrate Don McTigue, représentant la campagne One Person One Vote, n’était pas d’accord avec le titre que le bureau de LaRose a donné à la question, qui la décrit comme « élevant les normes » pour qualifier les amendements constitutionnels du scrutin de l’Ohio. McTigue a suggéré de «modifier» comme plus neutre, notant qu’il est contraire à la loi de l’Ohio que le langage du scrutin biaise les électeurs d’une manière ou d’une autre.

Il était trop tôt pour dire jeudi si son client déposera une contestation judiciaire, a déclaré McTigue.

McTigue et les démocrates du conseil ont également plaidé pour l’inclusion de la norme actuelle de 50% plus un dans la langue du bulletin de vote, afin que les électeurs sachent ce qu’ils changent, mais le conseil a rejeté cette idée.

La proposition appelle également à doubler le nombre de comtés de l’Ohio – de 44 à 88 – où les partisans des futures pétitions d’initiative devraient recueillir des signatures pour se qualifier pour le scrutin. Comme l’a formulé le bureau de LaRose, la question semble également augmenter de manière significative le pourcentage d’électeurs nécessaires dans chaque comté, de 5 % de ceux qui ont voté lors de la dernière élection du gouverneur à 5 % de « tous les électeurs éligibles ».

LaRose a déclaré que son intention était de garder le langage du scrutin simple, ce que le sénateur démocrate Bill DeMora a qualifié de malhonnête. « C’est sournois et c’est illégal », a-t-il déclaré.

Julie Carr Smyth, Associated Press