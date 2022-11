Le conseil d’administration de la Juventus démissionne alors que l’enquête financière se poursuit

L’ensemble du conseil d’administration de la Juventus a démissionné lundi. Le président Andrea Agnelli et le vice-président Pavel Nedved ont tous deux été inclus dans le départ.

La nouvelle des démissions massives survient environ un mois après que des informations ont fait surface selon lesquelles le club italien faisait l’objet d’une enquête pour fausse comptabilité. Agnelli, Nedved et 13 autres responsables de la Juve ont tous été nommés lors de l’enquête initiale. Le président du club avait auparavant fait rejeter une demande d’assignation à résidence par un juge d’instruction.

Le cœur de l’enquête consistait à savoir si l’équipe basée à Turin avait encaissé ou non des commissions illégales sur les transferts de joueurs. Cependant, la Juve a peut-être également émis de fausses factures pour des transferts qui n’ont jamais eu lieu. Cela pourrait être considéré comme une fausse comptabilité.

Le conseil d’administration de la Juve a discuté de ces questions lors d’une réunion lundi. En fin de compte, la décision est qu’un tout nouveau conseil d’administration peut mieux gérer la situation.

Le conseil d’administration de la Juventus démissionne pour l’amélioration du club

Agnelli était auparavant avec le club depuis 2010. L’ancien président de l’équipe a écrit une lettre expliquant les circonstances au personnel de la Juve. Reuters a obtenu cette lettre.

Dans la lettre, Agnelli a décrit que la décision de démissionner était la meilleure pour le club.

“Lorsque l’équipe n’est pas cohérente, elle devient vulnérable et cela peut être fatal”, a déclaré Agnelli.

« C’est à ce moment-là qu’il faut garder son calme et contenir les dégâts : l’entreprise traverse une phase délicate et nous n’avons plus de cohésion. Mieux vaut arrêter tous ensemble, en donnant la chance à une nouvelle équipe de renverser la vapeur.

Le club a aussi des problèmes sur le terrain

La Juve a également connu une saison difficile sur le terrain. La Vieille Dame n’a réussi à remporter qu’un seul de ses six matches de phase de groupes de la Ligue des champions. Par la suite, la Juventus n’a pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale et est passée en Ligue Europa.

Sur le plan intérieur, les géants italiens ont également connu des difficultés. Bien que la Juve soit passée à la troisième place du classement de la Serie A, elle n’était que huitième il y a cinq semaines à peine.

Maurizio Arrivabene prendra la relève en tant que président par intérim du conseil d’administration de l’équipe. Il n’y a pas de plans pour l’annonce d’un nouveau groupe avant janvier. Ensuite, une réunion a lieu pour déterminer le nouveau conseil.

PHOTO: IMAGO / Nicolo Campo