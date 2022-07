Le conseil d’administration de la fondation du Waubonsee Community College annonce une nouvelle direction et accueille de nouveaux membres – Shaw Local

La Waubonee Community College Foundation a récemment élu le membre actuel du conseil d’administration Mike Williams, de Wheaton, au poste de vice-président et a accueilli trois nouveaux administrateurs, Behati Hart de North Aurora, Marcia Ayala de Yorkville et Colette Rozanski de Genève.

Maintenant à la retraite, Williams a auparavant dirigé la fonction des ressources humaines pour le Ball Horticultural Group of Companies pendant 20 ans. Il a également passé 20 ans dans le secteur de la vente au détail, principalement dans des chaînes de grands magasins régionaux du Midwest, notamment Kohl’s à Milwaukee, Marshall Field’s à Chicago et Gimbel’s à Milwaukee.

Williams est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires en marketing de l’Université Western Michigan. Il a auparavant été membre du conseil d’administration et secrétaire de la DuPage Foundation for Human Services Reform, et est un ancien membre du conseil d’administration de Choose DuPage Economic Development. Williams est membre du conseil d’administration de la fondation du Waubonsee Community College depuis juin 2019.

Hart est le directeur de l’innovation et de la stratégie et du centre de collaboration Thrive pour la ville d’Aurora. Vétéran de l’Air Force et spécialiste des sciences sociales, Hart offre une richesse d’expériences professionnelles acquises au cours de ses plus de 21 ans au sein du gouvernement fédéral et local et dans les industries de l’éducation.

Hart est titulaire d’une maîtrise ès arts en comportement humain de l’Université nationale et d’un baccalauréat ès sciences en gestion organisationnelle de l’Université de Phoenix.

Ayala est président d’Aurora Specialty Textiles Group, Inc., une filiale de Meridian Industries basée à Milwaukee, Wisconsin et leader mondial dans le revêtement, la teinture et la finition de tissus tissés, non tissés et tricotés. Avant son poste actuel, Ayala a été promue vice-présidente de la recherche et du développement en 2014, puis de nouveau vice-présidente de l’entreprise en 2015.

Ayala est titulaire d’une maîtrise en génie chimique de l’Université de Pittsburgh, d’une maîtrise en administration des affaires de la Georgia State University et d’une licence en génie chimique de la West Virginia University. Ayala siège également au conseil d’administration de la Valley Industrial Association (VIA) et au conseil d’administration de l’Illinois Manufacturing Excellence Center (IMEC).

Rozanski est président et directeur de RC Wegman Construction Company. Avant son rôle de présidente, Rozanski a occupé le poste de directrice du développement commercial.

Rozanski est titulaire d’une maîtrise ès sciences en communication et d’un baccalauréat ès sciences en relations publiques de l’Illinois State University. Elle est vice-présidente de la Chicagoland Association for General Contractors et est membre de plusieurs associations industrielles, notamment la Federation of Women Contractors, l’Illinois Fire Chiefs Association et l’Illinois Association of Fire Protection Districts. Rozanski est membre du conseil d’administration du conseil d’administration de la fondation du district de Fox Valley Park, du conseil d’administration de la chambre Aurora et de la commission d’éducation Aurora.