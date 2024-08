Le conseil d’administration de la bibliothèque du comté de Flathead approuve le contrat pour la conception du logo

25 août — Le conseil d’administration de la bibliothèque du comté de Flathead a tenu sa promesse de payer une société de conception graphique pour créer un nouveau logo pour la bibliothèque en votant jeudi pour un contrat avec SnowGhost Design à Kalispell.

Le conseil avait auparavant demandé à la communauté de soumettre des propositions pour un logo, mais n’avait pas approuvé les conceptions lors de la réunion de juin après que les participants leur aient demandé d’envisager de payer un professionnel pour s’attaquer au projet.

Le comité des relations publiques du conseil a envoyé des demandes de propositions en juillet et a reçu quatre offres de sociétés de conception graphique.

En février, le conseil d’administration de la bibliothèque a décidé de renommer la bibliothèque Flathead County Libraries après avoir fonctionné pendant près d’une décennie sous le nom de ImagineIF Libraries. Le changement de nom a entraîné un changement d’image de marque, notamment un nouveau logo.

SnowGhost a proposé le projet à 1 300 $ avec l’intention de terminer le logo d’ici le 14 au 16 octobre.

Big Mountain Digital a soumis une offre de 825 $ avec achèvement d’ici le 1er septembre, Flathead Marketing and Design a offert 1 800 $ pour créer le logo avec un délai d’exécution de six à huit semaines et Ricci Gertz Design a offert 500 $ pour réaliser la conception en deux semaines.

La vice-présidente Carmen Cuthbertson a déclaré qu’elle et la fiduciaire Heidi Roedel ont parlé avec toutes les entreprises, mais ont finalement recommandé SnowGhost pour leur offre de 1 300 $, qui comprend une remise de 200 $ pour les organismes à but non lucratif qui a été offerte à la bibliothèque.

Sur recommandation du syndic, Doug Adams a proposé d’accepter l’offre. Il a déclaré avoir déjà travaillé avec SnowGhost et avoir apprécié les créations de l’entreprise.

« Je crois qu’ils n’étaient pas seulement professionnels, mais j’étais juste chatouillé, giflé à mort par la façon dont ils ont écouté ce que j’avais à dire, et puis ils ont proposé quelque chose auquel je n’aurais pas pensé », a déclaré Adams.

Roedel a déclaré que l’entreprise avait reçu les directives de marque de la bibliothèque, mais qu’elle avait disposé d’une grande liberté créative pour créer le nouveau logo.

En réponse à un commentaire public lors de la réunion de jeudi qui demandait pourquoi les administrateurs voulaient dépenser de l’argent pour un logo, Adams a déclaré qu’ils honoraient ce que les membres de la communauté avaient demandé lors d’autres réunions.

« Je suis sûr qu’il y a des membres du conseil d’administration qui ne pensent pas qu’un logo est nécessaire et d’autres qui pensent que c’est nécessaire, mais l’essentiel est que nous avons écouté la majorité des personnes qui sont venues nous faire part de leurs commentaires à ce sujet », a déclaré Adams. « Nous avons montré que nous étions à l’écoute de ce que les gens nous demandaient pour leur bibliothèque. »

Mme Cuthbertson a déclaré que c’était un commentaire public antérieur de Maggie Davis qui avait influencé son opinion sur la question, lorsque cette dernière avait suggéré qu’un logo plus professionnel aiderait à attirer de futurs donateurs pour les projets d’installations. Jane Wheeler, administratrice, a également soutenu la décision de sous-traiter la conception d’un nouveau logo, affirmant que « si nous voulons le faire, nous devons le faire bien ».

La motion d’Adam, appuyée par le président David Ingram, a été adoptée à l’unanimité.

Lors de la réunion, la directrice Teri Dugan a également passé en revue le calendrier de changement de nom. De nombreux éléments ont été rayés de la liste des choses à faire, comme le changement de nom avec la bibliothèque d’État du Montana, les fournisseurs et les services publics. Mais une grande partie de l’image de marque tourne autour du logo et ne peut donc pas être modifiée tant qu’un nouveau logo n’est pas sélectionné, a déclaré Dugan.

Malgré cela, elle a déclaré que la bibliothèque était toujours en bonne voie pour atteindre les objectifs du changement de nom, qui s’étend sur deux ans. Certains des objectifs énumérés pour la première année comprennent la mise en œuvre de nouvelles signatures de courrier électronique, la modification des messages vocaux, la conception de nouveaux en-têtes de lettre pour la correspondance et la modification des sites de médias sociaux, entre autres.

La prochaine réunion du conseil d’administration de la bibliothèque aura lieu le 26 septembre à 9 heures dans la salle de conférence du campus sud, 1035 1st Ave West à Kalispell.

Vous pouvez joindre le journaliste Taylor Inman au 406-758-4433 ou par e-mail à tinman@dailyinterlake.com.