Le conseil d’administration de Genève D-304 dépensera 54 660 $ pour corriger 27 lacunes sur les terrains de football et de baseball – Shaw Local

GENÈVE – La tribune de presse de baseball du lycée de Genève n’a pas de mains courantes des deux côtés, comme l’exige la loi pour la sécurité.

Les lavabos pour le lavage des mains des toilettes pour hommes et pour femmes de Burgess Field nécessitent tous deux des mitigeurs thermostatiques pour empêcher la température de l’eau de dépasser 110 degrés.

Et les visiteurs ne peuvent pas sortir des toilettes de la concession si les portes sont verrouillées à l’extérieur.

Ce sont parmi les 27 violations que le district 304 doit corriger dans ses installations sportives. Le conseil scolaire a voté lundi pour accepter les résultats de l’enquête sur la sécurité des personnes sur 10 ans du directeur des opérations Scott Ney.

Le district a jusqu’au 31 décembre 2025 pour effectuer les corrections au coût de 54 660 $, selon le rapport.

La réparation la plus coûteuse, 12 500 $, consiste à installer un dispositif anti-refoulement à zone de pression réduite pour le service d’eau domestique à la concession des visiteurs de Burgess Field, selon le rapport sur la sécurité des personnes.

Les clapets anti-retour permettent à l’eau de s’écouler dans une seule direction pour éviter que l’eau potable ne soit contaminée par d’autres sources.

Le district doit également installer 42 mains courantes des deux côtés des escaliers menant à la tribune de presse du terrain de baseball au coût de 5 250 $, selon le rapport.

Le district doit acheter huit mitigeurs thermostatiques pour les toilettes des femmes et des hommes de la concession de Burgess Field afin d’empêcher la température de l’eau de dépasser 110 degrés, pour un coût de 3 200 dollars, selon le rapport.

En plus des toilettes visiteurs hommes et femmes, les toilettes hommes et femmes sous les gradins nécessitent toutes des pênes dormants de type « fonction salle de classe » afin que les personnes puissent sortir des pièces si les portes se verrouillent de l’extérieur.

Le district doit acheter quatre de ces pênes dormants, et un pour la boîte de presse de baseball, à 300 $ chacun, pour un coût total de 1 500 $, selon le rapport.

Le district doit également installer trois éclairages de secours dans deux tribunes de presse et une zone de stockage électrique à Burgess Field, au coût de 500 $ chacun ; et remplacer deux feux de sortie aux deux tribunes de presse, également au coût de 500 $ chacun, un coût total de 2 500 $, selon le rapport.

Le district doit également remplacer 11 garde-corps manquants à la tribune de presse de baseball au coût de 3 300 $.

Le rapport complet est disponible en ligne sur meetings.boardbook.org.