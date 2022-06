Le conseil d’administration de Disney vote pour prolonger de trois ans le contrat du PDG Bob Chapek

Disney a prolongé le contrat du PDG Bob Chapek pour trois années supplémentaires, la société a annoncé mardi.

Le contrat de Chapek devait expirer en février 2023, trois ans après avoir pris de manière inattendue les rênes de Bob Iger. Le conseil d’administration, qui s’est réuni mardi en Floride, a voté à l’unanimité pour prolonger l’accord de Chapek.

Le PDG a connu sa part de difficultés au cours de son bref mandat. L’action de Disney, qui est restée inchangée après les heures de fermeture, a baissé d’environ 38 % cette année à la clôture de mardi.

Chapek était également au centre d’un différend entre Disney et le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, au sujet de commentaires formulés au sujet de la loi HB 1557 de l’État, surnommée le projet de loi “Don’t Say Gay”. La querelle a conduit DeSantis à rallier les législateurs républicains pour abroger le district spécial de Reedy Creek de Disney, qu’il détient depuis des décennies.

Plus tôt ce mois-ci, Chapek a fait la une des journaux pour avoir licencié Peter Rice, le plus haut responsable du contenu télévisuel de Disney. Le conseil d’administration a déclaré à l’époque que Chapek avait tout son soutien.

Le moment de la transition de Disney d’Iger à Chapek est survenu quelques semaines seulement avant que la pandémie de coronavirus n’oblige différentes facettes de l’industrie du divertissement à fermer, y compris les cinémas et les parcs à thème.

Sans revenus de ces divisions, Chapek s’est rallié au tout nouveau service de streaming de la société, Disney +. Déjà, le succès d’émissions comme “The Mandalorian” avait rendu la plate-forme populaire auprès des consommateurs, donc Chapek a tenu bon l’objectif de l’entreprise d’atteindre 230 millions à 260 millions d’abonnés Disney+ d’ici 2024.

À la fin du deuxième trimestre fiscal de Disney, le service comptait plus de 137,7 millions d’abonnés.

“Disney a été durement touché par la pandémie, mais avec Bob à la barre, nos entreprises – des parcs au streaming – ont non seulement résisté à la tempête, mais sont sorties en position de force”, a déclaré Susan Arnold, présidente du conseil d’administration, dans un communiqué mardi. “En cette période importante de croissance et de transformation, le conseil d’administration s’engage à maintenir Disney sur la voie du succès sur laquelle il se trouve aujourd’hui, et le leadership de Bob est essentiel pour atteindre cet objectif. Bob est le bon leader au bon moment pour The Walt Disney Company , et le conseil d’administration lui fait pleinement confiance, ainsi qu’à son équipe de direction. »

Chapek, 63 ans, travaille pour la Walt Disney Company depuis près de 30 ans et en est le septième PDG. Auparavant, il était président de la division parcs, expériences et produits de Disney.