Le conseil d’administration de Disney a contacté Iger vendredi à la suite d’un rapport sur les mauvais résultats

Disney Le conseil d’administration de CNBC a contacté Bob Iger vendredi, sans aucun autre candidat sérieux en tête pour remplacer Bob Chapek en tant que PDG, a rapporté lundi David Faber de CNBC, citant des sources.

La sensibilisation du conseil d’administration à Iger et la discussion pour remplacer Chapek sont intervenues après que les inquiétudes croissantes ont culminé à la suite du dernier rapport trimestriel sur les résultats de Disney, selon les sources de Faber.

Bien que certains candidats internes aient été identifiés qui pourraient être en mesure de prendre le poste au fil du temps, le conseil d’administration ne voulait pas nommer quelqu’un de nouveau à ce poste compte tenu des diverses pressions exercées sur l’entreprise, a rapporté Faber.

Dimanche, Disney a annoncé qu’il remplacerait Chapek par Iger en tant que directeur général, avec effet immédiat. Chapek avait été critiqué pour sa gestion de Disney au cours des dernières années. Chapek a été informé dimanche soir, a rapporté Faber.

Disney a annoncé ses résultats du quatrième trimestre fiscal plus tôt ce mois-ci, décevant sur les bénéfices et certains segments de revenus clés. La société avait également averti que ses forts chiffres de streaming diminueraient probablement à l’avenir. Trois jours plus tard, Chapek a déclaré aux dirigeants que Disney réduirait ses coûts en gelant les embauches, en licenciant et en prenant d’autres mesures.

Les actions de la société ont augmenté d’environ 9 % lundi après l’annonce du remplacement de Chapek.