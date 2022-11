DeKALB – Le YMCA de la famille Kishwaukee a récemment reçu un don monétaire de 3 500 $ du conseil d’administration du DeKalb Corn Fest.

Les membres du conseil ont remis le chèque à Brian Bickner, directeur du développement du Kishwaukee Family YMCA, selon un communiqué de presse.

Le YMCA a été choisi comme récipiendaire à but non lucratif du festival 2022 en raison de toute la sensibilisation de la communauté et du soutien qu’il a apporté à DeKalb et aux environs.