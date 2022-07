Le conseil d’administration de Cricket Scotland démissionne avant un examen «dévastateur» du racisme dans le cricket écossais | Nouvelles du cricket

Le conseil d’administration de Cricket Scotland a démissionné avant la publication de l’examen indépendant accablant de lundi sur le racisme dans le cricket écossais.

L’examen a révélé que le cricket écossais était institutionnellement raciste, comprend Sky Sports News.

Les conclusions d’une enquête indépendante doivent être publiées lundi et devraient étayer les allégations de racisme important et généralisé dans le football écossais.

Les enquêteurs ont fait plusieurs renvois à un certain nombre d’organisations, dont Police Scotland, pour un comportement raciste présumé.

Un porte-parole de Cricket Scotland a déclaré: “Cricket Scotland travaillera en partenariat avec sportscotland avec effet immédiat pour garantir la mise en place d’une gouvernance, d’un leadership et d’un soutien appropriés pour l’organisation et le sport dans les jours à venir, et ces dispositions seront réexaminées après la publication. du rapport sur le racisme dans le cricket en Écosse et des mises à jour en conséquence.”

L’examen a été lancé après que Majid Haq, le meilleur preneur de guichet de tous les temps en Écosse, a allégué que Cricket Scotland était “institutionnellement raciste” dans une interview avec Sky Sports News en novembre dernier. Lui et l’ancien coéquipier Qasim Sheikh ont parlé des abus dont ils ont tous deux souffert tout au long de leur carrière.

Majid Haq a fait ces allégations dans une interview avec Sky Sports News en novembre

Plan4Sport, une organisation spécialisée dans les questions d’égalité, de diversité et d’inclusion, a été désignée pour mener un examen.

Sky Sports News comprend que, dans leurs conclusions, les enquêteurs soutiennent les allégations de racisme institutionnel au sein du cricket écossais.

Dans sa lettre de démission, le conseil d’administration de Cricket Scotland a déclaré : “Pour apporter une résolution approfondie, juste et rapide aux problèmes soulevés par le racisme, et les autres [programme] remanier et moderniser la gouvernance du sport sont des défis individuellement énormes pour une petite organisation comme Cricket Scotland. Nous reconnaissons le soutien important reçu de sportscotland à ce jour, et nous savons qu’ils continueront à travailler en partenariat pour assurer des progrès rapides à l’avenir.

“Cependant, bien que le Conseil n’ait pas eu connaissance du rapport d’examen, il est maintenant au courant des délais proposés et de certaines actions mandatées proposées dans le rapport qui, selon lui, rendent la livraison de ces deux programmes irréalisable dans les délais proposés et les cadre de gouvernance actuel. Par conséquent, nous estimons qu’il nous faut maintenant nous retirer pour permettre les progrès nécessaires dans les mois à venir.

Ils ont également écrit: “Lorsque l’examen du racisme dans le cricket écossais a été annoncé l’année dernière, nous avons pleinement soutenu l’examen. L’examen a atteint un niveau d’engagement sans précédent et nous pensons qu’il sera vraiment transformateur, pas seulement pour Cricket Scotland et le sport du cricket, mais cela constituera un moment décisif pour le sport écossais et la société en général.

“Le conseil d’administration s’est totalement engagé à mettre en œuvre les conclusions de cet examen dans leur intégralité pour faire du sport du cricket en Écosse un endroit vraiment accueillant et inclusif pour tous. Nous sommes tous vraiment désolés et nous nous sommes excusés publiquement auprès de tous ceux qui ont été victimes de racisme, ou toute autre forme de discrimination, dans le cricket en Ecosse.”

Un porte-parole de sportscotland a déclaré: “Cela a été une période exceptionnellement difficile pour toutes les personnes impliquées dans le cricket écossais. Nous avons été informés de la décision du conseil d’administration et en tant qu’agence nationale pour le sport, nous prendrons des mesures immédiates pour fournir une gouvernance et un leadership supplémentaires significatifs. soutien à Cricket Scotland.”

Aamer Anwar, qui représente Haq et Sheikh, s’est entretenu avec Sky avant la publication du rapport. Il a déclaré: “Cricket Scotland est dysfonctionnel et institutionnellement raciste – si cela est confirmé par cet examen, ce sera dévastateur pour Cricket Scotland. Il y a ceux au sein de l’organisation qui devraient avoir honte de leur traitement envers Majid et Qasim et tant d’autres joueurs de cricket. qui ont donné leur vie au cricket mais ont vu leur carrière leur être retirée. »