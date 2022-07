Le conseil d’administration de Cricket Scotland démissionne avant le rapport sur le racisme

Le rapport devrait montrer des preuves que le cricket écossais est «institutionnellement raciste»

Le conseil d’administration de Cricket en Écosse a démissionné juste un jour avant la publication d’un examen du racisme dans le sport.

L’examen devrait montrer des preuves de racisme institutionnel dans le jeu national et a amené les directeurs de Cricket Scotland à annoncer leur démission avec effet immédiat dimanche matin.

“Nous sommes tous vraiment désolés et nous nous sommes excusés publiquement auprès de tous ceux qui ont été victimes de racisme ou de toute autre forme de discrimination dans le cricket en Écosse”, dit le conseil.

Dans le cadre d’une lettre envoyée au directeur général par intérim de Cricket Scotland, le conseil d’administration a souligné qu’il n’avait pas encore vu le contenu du rapport, mais qu’il avait été informé de certains “les délais proposés et certaines actions obligatoires” trouve en son sein.

Le conseil d’administration a fait part de ses inquiétudes quant au fait que les plans visant à résoudre rapidement les problèmes de racisme et à moderniser la gouvernance du cricket en Écosse sont “irréalisable dans le calendrier proposé et le cadre de gouvernance actuel”.

“Cricket Scotland travaillera en partenariat avec SportScotland avec effet immédiat pour garantir la mise en place d’une gouvernance, d’un leadership et d’un soutien appropriés pour l’organisation et le sport dans les jours à venir”, l’organisation a ensuite juré dans une déclaration suite à la démission du conseil d’administration.

“Et ces dispositions seront réexaminées après la publication du rapport sur le racisme au cricket en Écosse et les mises à jour fournies en conséquence”, c’était aussi promis.

Réagissant à la nouvelle, un porte-parole de SportScotland a reconnu que cela “a été une période exceptionnellement difficile pour toutes les personnes impliquées dans le cricket écossais”.

“Nous avons été informés de la décision du conseil d’administration et en tant qu’agence nationale pour le sport, nous prendrons des mesures immédiates pour fournir un soutien supplémentaire important en matière de gouvernance et de leadership à Cricket Scotland”, SportScotland a continué.

SportScotland a commandé l’enquête sur le racisme l’année dernière à la suite d’allégations de personnalités telles que le preneur de guichet de tous les temps en Écosse, Majid Haq, de racisme et de discrimination répandus dans le jeu écossais.

L’examen a été effectué par un spécialiste de l’égalité et de la diversité nommé Plan4Sport, et un certain nombre de renvois et d’allégations ont été transmis à Police Scotland.

En avril, un rapport intermédiaire a révélé que plus de 200 personnes se sont présentées pour témoigner, et la BBC a déclaré hier que SportScotland envisageait des mesures aussi drastiques que la réduction du financement de Cricket Scotland lorsque le rapport complet sera finalement publié.

Preuve de l’existence du cricket écossais “institutionnellement raciste” suit les affirmations identiques que l’ancien joueur de cricket du Yorkshire Azeem Rafiq a faites du jeu anglais aux membres du parlement l’année dernière.

En guise de punition, le Yorkshire a temporairement retiré les matchs internationaux de son terrain de Headingley tandis que le England and Wales Cricket Board a conçu un plan en 12 points pour lutter contre le racisme dans le cricket anglais.