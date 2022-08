Le conseil d’administration de Californie vote sur le plan de 2035 pour passer à l’électricité et éliminer progressivement les voitures à essence

Brûleur avant24:45Véhicules électriques et énigme minière en Ontario

La nouvelle et historique loi sur le climat des États-Unis est saluée par certains politiciens et défenseurs de l’environnement canadiens comme une chance de faire du Canada une plaque tournante mondiale pour les voitures électriques et leurs composants. C’est en partie grâce à l’argent et aux incitations qui pourraient potentiellement donner un coup de pouce aux entreprises qui exploitent au Canada les minéraux utilisés pour fabriquer des batteries de véhicules électriques. Si cela ressemble à une grande victoire verte pour le Canada, ça l’est. Mais c’est aussi plus compliqué que ça. Aujourd’hui, nous examinons un exemple où la promesse d’extraire du nickel pour alimenter des véhicules électriques présente une énigme climatique : le Cercle de feu, une région riche en minéraux mais écologiquement sensible dans le nord de l’Ontario. Notre invitée est Emma McIntosh, journaliste environnementale pour The Narwhal’s Ontario.