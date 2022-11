Le conseil d’administration de BC Tree Fruit et les producteurs s’affrontent au sujet de la fermeture de l’usine de transformation de Winfield

La récente décision de fermer l’usine de transformation de fruits de Winfield et de rénover l’usine d’Oliver a incité certains producteurs locaux à convoquer une assemblée générale spéciale avec le conseil d’administration de BC Tree Fruits Cooperative (BCTF) le 22 novembre.

Lors de l’assemblée générale, les membres prévoient d’appeler au vote sur quatre domaines clés. Ils demandent la destitution des membres actuels du conseil d’administration, ainsi que l’arrêt de la vente de biens immobiliers et de tout investissement réalisé dans les installations d’Oliver. Les membres veulent également révoquer toutes les règles concernant la gouvernance du conseil d’administration de Tree Fruits, qui a été mise en place en octobre 2020.

“Lorsqu’ils prennent une décision aussi importante, cela devrait être une assemblée générale de la maison, pas seulement les administrateurs… Les producteurs devraient avoir leur mot à dire”, a déclaré Gurjit Pabla, un agriculteur qui a travaillé avec BC Tree Fruits, anciennement Vernon Fruit Union. , depuis 45 ans.

Le président et chef de la direction de BC Tree Fruits Cooperative, Warren Sarafinchan, a déclaré que BCTF ne pouvait tout simplement pas se permettre de maintenir les deux installations de transformation opérationnelles.

Sarafinchan a expliqué que les deux sites nécessitaient des rénovations, mais que l’installation d’Oliver utilisait déjà l’équipement nécessaire pour traiter des fruits délicats comme les pêches. Il a également déclaré que le coût d’exploitation est plus élevé à Winfield.

Des producteurs comme Pabla ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le transport des produits jusqu’à l’emplacement d’Oliver sera plus coûteux pour les agriculteurs de Kelowna.

Mike Mitchell, un pomiculteur du centre de l’Okanagan, a déclaré qu’il apportait déjà la majeure partie de son rendement à Oliver pour qu’il soit transformé, affirmant que l’emplacement de Winfield est rugueux sur les fruits.

“Il n’y aura aucun changement dans ma routine quotidienne”, a déclaré Mitchell.

Sarafinchan a déclaré que les avantages de cette décision l’emportent sur l’augmentation « nominale » des coûts pour certains agriculteurs.

Il encourage les membres à assister à la prochaine réunion pour connaître les motifs des décisions du conseil et à voter.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

KelownaLake CountryOkanagan