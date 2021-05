Le conseil d’administration de Barcelone incertain quant à l’avenir de Koeman

Il y a des doutes croissants au sein du conseil d’administration de Barcelone concernant l’avenir de l’entraîneur Ronald Koeman au club au-delà de la fin de la saison, ont confirmé plusieurs sources à ESPN.

Koeman, 58 ans, a signé un contrat de deux ans au Camp Nou l’été dernier, mais la récente défaite contre Grenade et le match nul de samedi contre l’Atletico Madrid ont contribué à accroître l’incertitude entourant sa position.

Avec trois jeux à jouer la Ligue, Les espoirs de titre du Barça dépendent de la victoire de tous les matches restants et de l’espoir que les leaders Atletico et le Real Madrid perdent des points.

Cependant, peu importe ce qui se passe dans les dernières semaines de la saison, il y a des membres du conseil qui ont hâte de recommencer avec un nouvel entraîneur cet été.

« Ce n’est pas une réponse maintenant, mais après le dernier match de la saison », a déclaré Koeman lors d’une conférence de presse lundi lorsqu’on lui a demandé s’il craignait pour son travail.

« Dès le premier jour, le président [Joan Laporta] m’a fait confiance. C’est lui qui peut prendre des décisions et, une fois la saison terminée, nous parlerons de l’avenir.

« Je ne suis pas inquiet. J’ai signé un accord de deux ans et je me vois ici l’année prochaine. Si ce n’est pas le cas, le président devra me parler. Nous nous sommes arrangés pour parler à la fin de la campagne. »

« Il reste encore deux semaines et nous avons trois matchs très importants, alors ce n’est pas le moment de parler de mon avenir. »

Koeman a accepté le poste à un moment difficile en août dernier. Le Barça venait de perdre 8-2 contre le Bayern Munich en Ligue des champions, Lionel Messi voulait partir et le club était plongé dans une crise institutionnelle.

Cette crise a conduit à la démission du président Josep Maria Bartomeu en octobre dernier, Laporta étant élu pour le remplacer en mars.

Malgré tous ces bouleversements, associés aux problèmes financiers du club, le Barça a connu une saison modérément réussie. Ils ont déjà remporté la Copa del Rey, leur premier trophée depuis 2019, et restent dans la course au titre avant les dernières semaines de la saison.

Les soutiens de Koeman soulignent le travail qu’il a accompli dans des circonstances difficiles et le courage dont il a fait preuve lorsqu’il s’agit de jouer les jeunes. Pedri, Ronald Araujo, Oscar Mingueza et Ilaix Moriba ont tous joué régulièrement.

Diverses sources ont confirmé à ESPN que Koeman participait activement à la planification de la saison prochaine, notamment en continuant de faire pression pour la signature de Memphis Depay, qu’il souhaitait l’été dernier et devrait quitter Lyon gratuitement en juin à l’expiration de son contrat.

Cependant, d’autres sources ont déclaré à ESPN que plusieurs administrateurs estimaient que le style de jeu de Koeman ne cadrait pas avec les objectifs à long terme du club et se passerait de lui même si le Barca terminait la saison en remportant un doublé national.

Les critiques de l’entraîneur néerlandais remettent parfois en question sa tactique trop défensive et ses mauvaises performances répétées dans les grands matchs. Le Barça n’a battu aucun de ses rivaux au titre, l’Atletico ou Madrid, en Liga cette saison et a perdu par trois buts en Ligue des champions à domicile contre la Juventus et le Paris Saint-Germain.

Laporta a apporté publiquement son soutien à Koeman lors de sa première élection, mais il est resté timide sur le sujet depuis, refusant même de parler de son avenir après que le Barça ait battu l’Athletic Bilbao 4-0 pour remporter la Copa del Rey en avril.

Une source a déclaré que Laporta était particulièrement irrité par la défaite contre Grenade le 29 avril lorsque le Barça a raté l’occasion de se hisser en tête de la ligue avec seulement cinq matchs à disputer.

L’ancien milieu de terrain du Barça Xavi Hernandez fait partie des options pour le remplacer. Il est sur le point de signer un nouvel accord de deux ans avec Al Sadd au Qatar, bien que des sources aient indiqué à ESPN que les conditions incluraient une clause lui permettant de partir si son ancien club l’appelle.

Laporta se tourne également vers la Bundesliga et la nouvelle école des entraîneurs allemands. Pendant la campagne électorale, il a sondé Ralf Rangnick comme un possible directeur sportif et a considéré Julian Nagelsmann, qui a depuis accepté de reprendre le Bayern la saison prochaine, comme un possible entraîneur.