Le conseil d’administration d’Adani annule le FPO: Gautam Adani dit "Pas moralement correct" Aller de l’avant

Adani Enterprises Ltd a annulé sa vente d’actions de 20 000 crores de roupies, affirmant que ce ne serait pas “moralement correct” dans les conditions de marché “volatiles” actuelles. Le chef d’Adani Enterprises, Gautam Adani, a déclaré que bien que le FPO ait été clôturé avec succès hier, “le marché a été sans précédent (aujourd’hui) et le cours de nos actions a fluctué au cours de la journée”.

“Compte tenu de ces circonstances extraordinaires, le conseil d’administration de la société a estimé qu’aller de l’avant avec la question ne serait pas moralement correct”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

“L’intérêt des investisseurs est primordial et, par conséquent, pour les protéger de toute perte financière potentielle, le conseil d’administration a décidé de ne pas aller de l’avant avec le FPO”, a-t-il ajouté.

Remerciant les investisseurs, il a déclaré : “Malgré la volatilité des actions au cours de la semaine dernière, votre foi et votre confiance dans la société, ses activités et sa direction ont été extrêmement rassurantes et humiliantes”.

Les actions des sociétés du groupe Adani avaient chuté au milieu des inquiétudes suscitées par un rapport du vendeur à découvert américain Hindenburg Research qui signalait des inquiétudes concernant les niveaux d’endettement élevés du groupe et son utilisation abusive présumée des paradis fiscaux. Le rapport a été publié le 24 janvier – le jour où la vente d’actions de suivi de Rs 20 000 crore a été ouverte aux investisseurs principaux.

Adani Enterprises a rejeté les allégations. Dans un communiqué publié dimanche, il a déclaré que la conduite de la société américaine “n’est rien de moins qu’une fraude en valeurs mobilières calculée en vertu de la loi applicable”.

“Il ne s’agit pas simplement d’une attaque injustifiée contre une entreprise en particulier, mais d’une attaque calculée contre l’Inde, l’indépendance, l’intégrité et la qualité des institutions indiennes, ainsi que la croissance et l’ambition de l’Inde”, indique le communiqué.

“Hindenburg n’a pas publié ce rapport pour des raisons altruistes mais uniquement pour des motifs égoïstes et en violation flagrante des lois applicables sur les valeurs mobilières et les changes”, a-t-il déclaré. “Le rapport n’est ni ‘indépendant’, ni ‘objectif’, ni ‘bien documenté’.”

Le FPO a été souscrit plus de 1,25 fois pour des investisseurs institutionnels, ont indiqué des sources proches du dossier.

Les actions de la société phare, cependant, ont de nouveau plongé mercredi dans ce qui était la cinquième journée consécutive de pertes. Les actions d’Adani Enterprises ont chuté de 30% à la Bourse de Bombay quelques minutes avant la clôture prévue.

Dans le communiqué, M. Adani a déclaré que leur “bilan est très sain avec des flux de trésorerie solides et des actifs sécurisés, et nous avons un historique impeccable du service de notre dette”.

La décision d’annuler la vente d’actions “n’aura aucun impact sur nos opérations existantes et nos projets futurs”, a-t-il déclaré.

“Nous continuerons à nous concentrer sur la création de valeur à long terme et la croissance sera gérée par des régularisations internes. Une fois le marché stabilisé, nous réviserons notre stratégie sur les marchés des capitaux. Nous sommes convaincus que nous continuerons à bénéficier de votre soutien. Merci pour votre faites-nous confiance”, a-t-il ajouté dans le communiqué.

Avis de non-responsabilité : New Delhi Television est une filiale d’AMG Media Networks Limited, une société du groupe Adani.