Des responsables britanniques se réuniront samedi au palais Saint-James pour proclamer officiellement le roi Charles III comme nouveau monarque.

Charles est automatiquement devenu roi lorsque sa mère, la reine Elizabeth, est décédée jeudi à l’âge de 96 ans.

Mais le Conseil d’adhésion en attente est la prochaine étape formelle du voyage naissant de Charles, âgé de 73 ans, en tant que souverain – tout comme il l’était pour sa défunte mère; son grand-père, le roi George VI ; et aussi pour la reine Victoria.

Contrairement à ces occasions précédentes, celui-ci sera télévisé.

Sarah Richardson, directrice adjointe du département d’histoire de l’Université de Warwick, a déclaré que le processus du Conseil d’adhésion n’était pas particulièrement connu de nombreux Britanniques, malgré leur familiarité avec la monarchie.

“Le grand public comprend[s] que lorsqu’un monarque meurt, le monarque suivant est immédiatement en poste … mais l’adoption formelle de ce monarque par des institutions telles que le Parlement et l’Église est moins bien comprise », a déclaré Richardson à CBC News par e-mail.

“Je pense que ce qui est plus largement connu, c’est l’anxiété à laquelle le pays est confronté face à l’adhésion d’un nouveau monarque et certainement dans le passé la nécessité d’amener des personnes clés à prêter serment d’allégeance”, a-t-elle ajouté.

C’est aussi un processus qui ne s’est pas déroulé depuis 1952, quand Elizabeth – le seul monarque que la plupart des Britanniques ont connu jusqu’à présent – est montée sur le trône à la mort de son père.

Un processus en deux temps

Un Conseil d’adhésion est généralement convoqué dans les 24 heures suivant la mort d’un monarque, selon le site Web du Bureau du Conseil privé du Royaume-Uni.

Le journal Scotsman rapporte que ce conseil particulier se produit un peu plus tard en raison du moment de l’annonce de la mort de la reine.

Un hommage à feu la reine Elizabeth est affiché sur un écran vendredi à Piccadilly Circus à Londres. (Tristan Fewings/Getty Images)

Le rassemblement est présidé par le Lord Président du Conseil — dans ce cas Penny Mordauntun ministre du cabinet conservateur, qui figurait parmi les principaux candidats à la succession de Boris Johnson au poste de Premier ministre.

Il y a deux parties dans le processus.

La première partie implique à la fois l’annonce officielle de la mort du monarque précédent et la proclamation d’adhésion lue à haute voix puis signée par un parti de la plate-forme.

Le nouveau monarque ne participe pas à cette première partie du processus. Mais divers membres du Conseil privé et des responsables britanniques sont présents pour cette partie du Conseil d’adhésion, et le site Web du bureau du conseil privé indique que les hauts-commissaires et hauts-commissaires par intérim des royaumes — y compris ceux du Canada — sont invités à assister à cette première partie.

Le haut-commissariat du Canada au Royaume-Uni a déclaré à CBC News que le haut-commissaire Ralph Goodale serait présent samedi.

Une femme à Édimbourg utilise son téléphone pour regarder le roi Charles s’adresser à la nation lors d’un discours télévisé vendredi. (Carl Recine/Reuters)

La deuxième partie du processus du Conseil d’adhésion implique uniquement le nouveau monarque et les conseillers privés. Charles fera une déclaration personnelle relative à la mort du précédent monarque et prêtera serment de maintenir l’Église d’Écosse.

Après la réunion, il y aura la proclamation principale du balcon surplombant Friary Court au palais Saint-James. D’autres annonces du nouveau monarque seront plus tard être fabriqué à travers le Royaume-Uni et à Londres.

Richardson, de l’Université de Warwick, a déclaré qu’il était “extrêmement important” que les institutions symboliques reconnaissent officiellement le nouveau monarque.

“Bien que plus cérémonial aujourd’hui que par le passé, le monarque est chef de l’État, chef du pouvoir judiciaire, chef de l’église, etc. Cela leur donne en théorie un pouvoir immense”, a écrit Richardson par e-mail.

“Nous avons vu la semaine dernière que Liz Truss, la dirigeante élue du plus grand parti politique du Royaume-Uni, a dû être invitée à former un gouvernement par la reine”, a-t-elle déclaré, faisant référence au changement de Premiers ministres que la Grande-Bretagne a également vu ces derniers jours.

“Il est donc important qu’à son tour le nouveau monarque gagne l’allégeance des institutions (et des personnes en leur sein) qu’ils dirigent.”