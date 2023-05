Le Conseil canadien de la sécurité partage des conseils de sécurité pour la natation

Alors que la saison estivale de baignade approche à grands pas, le Conseil canadien de la sécurité rappelle aux gens d’être prudents et de prendre des mesures pour éviter la noyade, surtout après la mort de trois enfants à quelques jours d’intervalle.

«Nous n’aimons jamais voir ce genre de situations. Les tragédies se produisent beaucoup trop souvent », a déclaré Lewis Smith, gestionnaire des projets nationaux au Conseil canadien de la sécurité, à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique.

Au cours de la semaine dernière seulement, deux enfants se sont noyés dans des piscines résidentielles en Ontario – une fillette de trois ans à Ajax et un garçon de trois ans à Oakville.

Et aux petites heures de lundi matin, la GRC a déclaré que le corps d’un garçon de 12 ans de Winnipeg qui est tombé à l’eau samedi à Sturgeon Falls dans le parc provincial de Whiteshell a été localisé et récupéré.

Smith a déclaré que les récentes tragédies font partie d’une tendance plus large.

Selon le Rapport sur les noyades 2020 de la Société de sauvetage, 9 % de tous les décès accidentels liés à l’eau au Canada surviennent dans les piscines résidentielles et environ le tiers se produisent dans les lacs ou les étangs. La plupart des noyades surviennent de mai à septembre, note le rapport.

« C’est un problème sérieux et c’est quelque chose qui vaut certainement la peine d’être abordé à mesure que les mois d’été se rapprochent de plus en plus, car c’est là que nous voyons la plupart des noyades au Canada », a déclaré Smith.

CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR LA NATATION

Les parents qui ont de jeunes enfants devraient surveiller activement leurs enfants pour prévenir les incidents de noyade, a déclaré Smith, ajoutant qu’aucun enfant de moins de cinq ans – au strict minimum – ne devrait être dans un plan d’eau sans une surveillance parentale « forte et active ».

« Les parents doivent garder un œil sur leurs enfants lorsqu’ils sont autour de l’eau en tout temps, idéalement à portée de main, car la noyade peut survenir très rapidement, très soudainement, de manière très inattendue », a-t-il déclaré.

S’assurer que les enfants n’ont pas facilement accès à l’eau est tout aussi important pour prévenir les accidents, a déclaré Smith. Par exemple, il a recommandé de s’assurer que les plans d’eau, y compris les piscines d’arrière-cour, sont clôturés pour empêcher les enfants de se faufiler sans surveillance ou de glisser et de tomber dedans.

En ce qui concerne les plans d’eau en mouvement comme les lacs, les rivières et les rapides, Smith a déclaré qu’il est important de s’assurer que vous gardez une distance de sécurité afin de ne pas être emporté par inadvertance.

« C’est toujours une bonne idée d’être conscient de votre environnement et de donner à tout plan d’eau une bonne distance à moins que vous n’ayez l’intention d’y être », a-t-il déclaré.

Apprendre à nager correctement – et pas seulement savoir pagayer – peut également aider à prévenir la noyade.

Avoir quelqu’un autour de vous lorsque vous nagez – même si vous êtes un nageur expérimenté – est une autre mesure préventive, a déclaré Smith, notant qu’un grand nombre de décès accidentels dans l’eau se produisent lorsqu’une personne est seule.

« Avoir quelqu’un avec vous peut aider à atténuer les dégâts, peut aider à s’assurer que si quelqu’un est en difficulté, il peut être soutenu et peut simplement s’assurer que si quelque chose de soudain et d’inattendu se produit, il sera là pour vous aider », a-t-il déclaré. .

Smith a également souligné l’importance de porter des gilets de sauvetage lorsque vous êtes sur un bateau.

« Les gilets de sauvetage doivent vraiment être portés, même si vous n’avez pas l’intention d’aller dans l’eau. Si vous êtes jeté par-dessus bord, il sera alors trop tard pour trouver un gilet de sauvetage », a-t-il déclaré.