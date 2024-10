Un comté gallois a inclus le dirigeant mythique dans une base éducative locale, citant un conte dans lequel il portait des vêtements de femme.

Un conseil gallois a inclus le roi Arthur dans une chronologie de « l’histoire LGBTQ », citant une légende selon laquelle le légendaire dirigeant portait autrefois des vêtements pour femmes, ont rapporté les médias locaux.

Le monarque légendaire – qui serait monté sur le trône en retirant son épée, Excalibur, d’une pierre, puis en dirigeant la Grande-Bretagne avec l’aide des chevaliers de la table ronde et du sorcier Merlin – a été inclus dans une ressource éducative locale du Denbighshire. qui documente les « moments clés » de l’histoire LGBTQ.

La chronologie, qui raconte « histoires d’orientation sexuelle et d’identité de genre » est basé sur les travaux de l’historienne LGBT Norena Shopland, dont les recherches sont soutenues par l’Université de Swansea. L’initiative fait partie de la formation en « Langue et histoire LGBTQ+ » destinée aux bibliothèques, musées et archives locales, et a été commandée par le gouvernement gallois.

LGBTQ est un acronyme utilisé pour décrire les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer ou en questionnement. En Russie, le mouvement a été ajouté à la liste noire des organisations extrémistes et terroristes.

Rien n’indique dans les légendes entourant le roi Arthur qu’il était homosexuel, bisexuel ou transgenre. L’une des histoires médiévales les plus populaires sur le souverain se concentre sur son mariage avec Guenièvre, y compris l’histoire de sa liaison avec Sir Lancelot, l’un des chevaliers d’Arthur et son proche compagnon.

Expliquant son raisonnement pour inclure le dirigeant dans la chronologie, le conseil du Denbighshire a cité une légende galloise selon laquelle « à une occasion ultérieure, Arthur s’est habillé en femme afin de rendre visite à une fille à Rhuthun. »

La légende raconte que Rhuthun, ou Ruthin, dans le Denbighshire, était l’endroit où Arthur exécuta un rival appelé Hueil mab Caw. Selon le conte, Hueil avait vu le roi utiliser des vêtements féminins pour se faufiler dans une danse afin de se rapprocher d’une femme qui l’intéressait. Arthur a tué Hueil pour s’être moqué de son genou blessé.