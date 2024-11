Le conseil boudoir de Travis Kelce à un fan incite certains Swifties à faire une double prise

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles Taylor Swift est si amoureuse de son petit ami, Travis Kelce. La pop star aurait ressenti une sécurité qu’elle n’avait pas ressentie avec ses partenaires précédents, et les deux ont dépensé des sommes exorbitantes au nom de la romance, Kelce emmenant Swift dans des escapades romantiques en Europe pendant les jours difficiles de sa tournée Eras, et Swift fait équipe avec sa famille pour organiser une fête de stars pour le 35e anniversaire du champion du Super Bowl.

Dans l’épisode du 31 octobre du podcast « New Heights », co-animé par Travis et son frère Jason, le duo a abordé un dilemme d’auditeur qui a poussé de nombreux Swifties à faire une double prise. Un homme d’une cinquantaine d’années a appelé pour demander conseil sur la façon de gérer une période de sécheresse dans son mariage, où sa femme avait perdu tout intérêt pour l’intimité. L’appelant, attaché à la fidélité, ne savait pas comment raviver l’étincelle.

« Je mentionnerai personnellement que je n’ai aucune idée de ce que c’est [like]», a ri Travis avant de se lancer dans quelques conseils : « Essayez un jeu de rôle un soir, vous savez, voyez si elle est partante pour ça. Va chez Spencer et prends des putains de trucs sexuels, mec, je ne sais pas.

Bien que sa suggestion puisse faire sourciller, après tout, qui fait ses courses chez Spencer pour jouets pour la chambre du couple quand il y en a tellement des options incroyables en ligne ? – la suggestion d’un jeu de rôle ne peut pas être trop déplacée pour Swift, qui incarne toujours un rôle, que ce soit sur scène ou à travers ses looks décontractés qui contiennent des œufs de Pâques pour les fans. Son talent pour l’engagement dramatique et ludique est quelque chose que Travis semble apprécier et refléter dans ses conseils.

Taylor Swift est rejoint sur scène par Travis Kelce, pendant « Taylor Swift | The Eras Tour » au stade de Wembley le 23 juin 2024 à Londres, en Angleterre.

Mais Travis ne s’est pas arrêté à l’humour. Il a également donné des conseils plus sincères, suggérant : « Essayez peut-être simplement d’acheter des bougies, des pétales de rose, essayez d’être un peu romantique. Peut-être que tu dois juste raviver cette flamme ou quelque chose du genre, faire démarrer cette chose. Emmenez-la dans un bon restaurant.

Lorsqu’on lui a demandé s’il reconnaissait une relation solide, Travis a partagé : « J’ai l’impression que [it’s] quand on connaît la vie de quelqu’un. Lorsque vous voyez le quotidien de quelqu’un et que vous pouvez le comprendre, vous entrez dans une routine consistant à être avec cette personne ou à lui parler de sa routine quotidienne de manière cohérente. Naturellement, vous ressentez simplement une véritable connexion », ajoutant : « La famille est une bonne chose. [sign]. Quand on vous présente, c’est énorme. C’est certainement une prochaine étape.

Quant à leurs prochaines étapes, la relation étroite de Swift avec la famille Kelce est bien documentée, alimentant les rumeurs de fiançailles parallèlement à leurs projets communs d’ajouter un autre chat à la famille et de se lancer dans une coentreprise avec une entreprise d’alcool.

