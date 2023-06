Le conseil a utilisé une loi peu connue pour acheter mon terrain pour une piste cyclable – c’est la TROISIÈME fois que j’ai un terrain saisi… ça suffit

Un HOMME est resté furieux après que le conseil ait utilisé une loi peu connue pour acheter son terrain pour une piste cyclable.

Robert Moore dit qu’une bande de terrain qu’il possède près de la rivière Towy près de Carmarthen, au Pays de Galles, fait l’objet d’un bon de commande obligatoire (CPO) par le Carmarthenshire Council.

Robert Moore est resté furieux après que le conseil a utilisé une loi peu connue pour acheter son terrain pour une piste cyclable Crédit : Google

L’achat fait partie d’un plan visant à relier Carmarthen et Llandeilo par une piste cyclable de 26 km, traversant en partie des terres appartenant au malheureux voisin.

Et Robert en a marre du déménagement, se plaignant que c’est la troisième fois qu’il se fait saisir un terrain par le CPO.

En réponse, l’homme de 64 ans a envoyé une lettre d’objection dans l’espoir que cela déclenchera une enquête publique et la fera rejeter.

Il a déclaré à Wales Online: «Je pense que ça suffit.

« Mes expériences n’ont pas été formidables, notre terre a été prise deux fois auparavant, donc la communauté en profite pendant que nous souffrons.

« La ferme appartient à notre famille depuis des générations. Nous ne sommes pas riches, et je n’ai pas une pension massive mais je suis plutôt content.

« La terre paie les factures. Nous avons de quoi vivre mais je veux qu’on me laisse seul pour gagner ma vie.

« C’est le principe.

La famille de Roger a déjà perdu à deux reprises une partie de ses terres au profit des OPC.

La première date de 1979 pour un nouveau tronçon de l’A40.

Et cela a été suivi cinq ans plus tard pour un nouveau lotissement.

Une déclaration de conception soumise dans le cadre de la demande de planification du conseil indiquait que neuf options avaient été initialement envisagées pour le chemin.

Il a été réduit à trois puis à un et le développement nécessitera plusieurs acquisitions de terrains, et des traversées de champs et de rivières.

Robert a également fait part de ses inquiétudes que les personnes utilisant le chemin pourraient avoir des difficultés si elles se baignaient dans la rivière.

Il a déclaré: « J’ai sauvé quelqu’un qui luttait dedans, il nageait avec sa petite amie.

« J’étais sur le terrain et sa petite amie m’a appelé. Je l’ai fait sortir. »

Répondant aux préoccupations de Robert, le Cllr Edward Thomas, membre du cabinet chargé des transports, des déchets et des services d’infrastructure, a déclaré: « Le conseil a maintenant fait et signifié un avis du bon de commande obligatoire à toutes les personnes concernées et le temps pour faire des représentations, que ce soit en soutien ou en objection. est maintenant expiré.

«Nous attendons des copies de toutes les représentations faites et nous ne sommes pas en mesure de commenter davantage les négociations avec les propriétaires fonciers individuels.

« La route à usage partagé de la vallée de Twyi offrirait une opportunité unique de fournir aux communautés du Carmarthenshire un moyen de transport rentable et durable pour accéder aux emplois, aux services et à l’éducation.

«Avec cela vient la perspective réelle et tangible d’assurer des avantages futurs en matière de bien-être.

« La sécurisation de ces avantages repose sur le succès du bon de commande obligatoire pour fournir le régime par capitalisation dans l’intérêt public le plus large. »