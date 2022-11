Le Conseil 662 des Chevaliers de Colomb Sterling fait des dons dans la foulée de la campagne Tootsie Roll – Shaw Local

STERLING — Le Conseil 662 des Chevaliers de Colomb Sterling a participé à la campagne Tootsie Roll du 16 au 18 septembre afin de recueillir des fonds pour des organismes et des organismes de bienfaisance qui se consacrent aux soins de ceux qui ont une forme de déficience intellectuelle.

Les dons doivent être utilisés pour le maintien et le développement d’activités et de projets hospitaliers, scientifiques, religieux, éducatifs et caritatifs.

Le conseil 662 Sterling K of C a versé des contributions totalisant plus de 6 200 $ à trois organisations du comté de Whiteside, a déclaré John Gehrke, grand chevalier au sein de l’organisation catholique fraternelle.

Ils étaient:

John Gehrke, grand chevalier, est accompagné de Pam Fluck de Self-Help Enterprises, la cliente Kristina Rodriguez alors que Mark Treveer de Sterling Knights of Columbus 662 fait un don de 3 913,13 $ pour Self-Help Enterprises. (Photo soumise par John Gehrke)

— 3 913,13 $ pour Self-Help Enterprises, 2300 W. LeFevre Road, Sterling, qui emploie des personnes ayant des besoins spéciaux pour effectuer des travaux d’assemblage et d’emballage.

John Gehrke, grand chevalier, et Gary Velasquez, tous deux des Sterling Knights of Columbus 662, font un don de 1 400 $ à la directrice du programme WHOA, Tawny Wiersema, au White Oaks Therapeutic Equestrian Center à Morrison. (Photo soumise par John Gehrke)

– 1 400 $ pour le centre équestre thérapeutique White Oaks de Morrison, qui utilise des activités centrées sur le cheval pour aider les personnes handicapées grâce à son programme WHOA.

John Gehrke, grand chevalier des Sterling Knights of Columbus 662, est rejoint, de gauche à droite, par Sky Petty, Andrew Kennedy, Andrew Landis, Kelly Poggensee, Mark Treveer et Karen Beggs de la Bi-County Co-op Foundation lors d’un don de 900 $. (Photo soumise par John Gehrke)

— 900 $ pour la Bi-County Co-op Foundation, 1900 W. LeFevre Road, Sterling, qui offre des possibilités éducatives et professionnelles d’enrichissement aux enfants de 11 districts scolaires de la région atteints des handicaps suivants : autisme, asthme, troubles émotionnels, paralysie cérébrale, malformation cardiaque congénitale , fibrose kystique, diabète, syndrome de Down, épilepsie, déficience auditive, hydrocéphalie, leucémie, déformations des membres, déficience mentale, dystrophie musculaire, trouble envahissant du développement, déficience physique, polyarthrite rhumatoïde, trouble convulsif, trouble d’apprentissage spécifique, trouble de l’élocution, spina bifida, syndrome de Tourette, lésion cérébrale traumatique et déficience visuelle.