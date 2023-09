Le Connecticut va verser un règlement de 25 millions de dollars aux hommes condamnés à tort pour le meurtre de 1985

Le Connecticut a accepté de verser une indemnité de 25 millions de dollars à deux hommes qui ont passé des décennies en prison pour un meurtre brutal qu’ils n’ont pas commis et dont les condamnations reposaient en partie sur des preuves présentées par un médecin légiste qui a travaillé sur certaines des enquêtes criminelles les plus notoires d’Amérique et essais.

Ralph « Ricky » Birch et Shawn Henning ont été reconnus coupables du meurtre d’Everett Carr en 1985 après que le Dr Henry Lee – dont le nom deviendra plus tard largement connu dans le cadre des affaires OJ Simpson, Lana Clarkson et JonBenét Ramsey – ait témoigné au sujet de preuves de « sang » sur une serviette et comment le sang des blessures de la victime avait éclaboussé de manière « ininterrompue ».

Mais aucune preuve médico-légale n’existait reliant Birch et Henning au meurtre malgré son exécution exceptionnellement sanglante. Et aucun sang n’a été trouvé sur les vêtements des accusés ni dans leur voiture. La scène du crime comprenait des cheveux et plus de 40 empreintes digitales, mais aucune ne correspondait aux deux hommes. Lee a quand même témoigné qu’il était possible que les hommes aient commis le crime sans que du sang ne leur tombe dessus.

Henning et Birch, qui avaient respectivement 17 et 18 ans au moment du meurtre, ont été reconnus coupables en 1989 et incarcérés pendant trois décennies avant que la Cour suprême du Connecticut n’annule leurs condamnations en 2019 après que plusieurs témoins se soient rétractés. Les charges retenues contre les deux hommes ont été abandonnées l’année suivante.

« On dit que les roues de la justice tournent lentement » Birch a déclaré au Hartford Courant. C’est un euphémisme. Ils m’ont pris 30 ans de ma vie et je ne vais pas leur en donner davantage en étant en colère.

Les hommes condamnés à tort ont ensuite intenté une action en justice fédérale pour condamnation injustifiée contre Lee, puis auprès du laboratoire médico-légal de l’État, de huit enquêteurs de la police et de la ville de New Milford.

« Au cours de mes 57 années de carrière, j’ai enquêté sur plus de 8 000 cas et je n’ai jamais été accusé d’actes répréhensibles ou d’avoir témoigné intentionnellement mal », a déclaré Lee après l’annulation des condamnations.

Mais en juillet, Lee a été reconnu coupable d’avoir fabriqué des preuves dans cette affaire par un juge fédéral qui a estimé qu’il n’y avait aucune preuve que Lee avait effectué des tests de sang sur une serviette qui, selon lui, était une trace « identifiée comme étant du sang » et qui, selon les procureurs, aurait pu être touché par les tueurs lors du nettoyage.

« En dehors de l’affirmation selon laquelle il a effectué le test, le dossier ne contient aucune preuve qu’un tel test a été effectué », a déclaré le juge de district américain Victor Bolden. a gouverné. « Et il y a des preuves dans ce dossier que les tests réellement effectués n’ont pas indiqué la présence de sang. »

Lee, aujourd’hui âgé de 84 ans, est devenu célèbre en 1995 lorsqu’il a témoigné au procès d’OJ Simpson que la chaîne de preuves de sang avait été rompue, et a ensuite servi comme consultant dans l’enquête non résolue sur le meurtre de JonBenét Ramsey, six ans, en 1996 ; le procès pour meurtre de Scott Peterson en 2004, accusé du meurtre de sa femme enceinte Laci Peterson ; et le procès pour meurtre en 2007 du producteur de disques Phil Spector, à la suite duquel il a été accusé d’avoir recueilli des preuves – un ongle cassé appartenant à la victime – sur les lieux du crime.

Le célèbre médecin légiste, aujourd’hui professeur émérite à l’Université de New Haven Collège Henry C Lee de justice pénale et des sciences médico-légalesa donné une interview en juillet, niant avoir fabriqué de toutes pièces des preuves contre ces hommes.

« Je n’ai aucun motif ni aucune raison de fabriquer des preuves » il a écrit dans une déclaration par courrier électronique à l’Associated Press.

«Mes tests chimiques sur la serviette n’ont joué aucun rôle direct en impliquant M. Birch et M. Henning ou quiconque d’autre comme suspects dans ce crime. De plus, mon témoignage scientifique lors de leur procès comprenait des preuves à décharge, telles qu’une découverte négative de sang sur leurs vêtements qui a servi à les disculper », a ajouté Lee.

Un porte-parole de l’Université de New Haven a déclaré qu’elle ne ferait aucun commentaire sur la question, « par respect pour la procédure judiciaire et les personnes impliquées ».