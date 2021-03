Le Connecticut simplifie les restrictions relatives aux coronavirus

À compter du 19 mars, les restaurants, les magasins de détail, les bibliothèques, les services de soins personnels, les gymnases, les bureaux et les lieux de culte ne verront plus leur capacité restreinte.

Mais M. Lamont, un démocrate, ne lèvera pas le mandat de masque de son État, faisant une distinction entre son annonce et les mesures prises par les gouverneurs républicains du Texas et du Mississippi cette semaine.

Mais les entreprises seront tenues d’appliquer des règles sur les revêtements faciaux et de garantir six pieds d’espace ou des barrières en plexiglas entre ceux qui se trouvent à l’intérieur – clients et employés – ce qui limitera effectivement la capacité de plusieurs entreprises.

Plusieurs autres limites resteront en place, y compris les protocoles de sécurité et de nettoyage dans les gymnases et les services de soins personnels comme les salons et les spas. Les bars qui ne servent pas de nourriture resteront fermés. Contrairement au Massachusetts voisin, le Connecticut ne lèvera pas un couvre-feu qui oblige les restaurants et les lieux de divertissement à fermer à 23 heures.

«Votre mère vous disait que rien de bon ne se passe après 11 heures du soir», a déclaré M. Lamont. «Vous savez, cela devient parfois plus amusant, mais nous allons pousser cela un peu plus longtemps.»

L’annonce de M. Lamont – faite près d’un an après le premier cas confirmé de virus dans le Connecticut – est un pas en avant important pour la réouverture de l’État.

Il a suivi plusieurs semaines au cours desquelles les nouveaux cas, les hospitalisations et les décès ont diminué dans l’État, une diminution que M. Lamont a attribuée au succès des mandats de masque et au programme de déploiement de la vaccination dans le Connecticut.