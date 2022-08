Le Connecticut publie pour la première fois des données sur le recours à la force par la police

HARTFORD, Connecticut (AP) – Le Connecticut a publié jeudi pour la première fois des données montrant la race des personnes soumises à l’usage de la force par la police, une pratique de signalement que de nombreux États commencent à adopter à la suite d’appels nationaux à une plus grande responsabilité de la police.

Les données de 2019 et 2020 semblaient montrer que la police du Connecticut avait utilisé la force contre les Noirs à des taux disproportionnés par rapport aux Blancs, mais les analystes qui ont publié les données ont averti qu’il y avait des limites dans les rapports, affirmant qu’ils étaient “insuffisants” et ne pouvaient pas être utilisé pour une évaluation complète.

L’État n’est que le deuxième du pays, après le New Jersey, à publier publiquement des données sur le recours à la force par la police à l’échelle de l’État, ont déclaré des responsables. Plusieurs autres États ont adopté des exigences similaires ces dernières années et publieront bientôt leurs résultats. Les changements sont intervenus en réponse à des fusillades mortelles et à d’autres recours à la force par des policiers contre des Noirs qui ont déclenché l’indignation et des manifestations à travers le pays.

Plusieurs villes des États-Unis, dont New York, communiquent des données sur le recours à la force depuis des années. Le FBI a collecté des données à l’échelle nationale mais n’a pas encore publié les données brutes ou les analyses.

Le rapport du Connecticut indique que sur plus de 1 300 personnes qui auraient été soumises à l’usage de la force par la police en 2019 et 2020, 38 % étaient noires, 33 % étaient blanches et 20 % étaient hispaniques.

La population du Connecticut est composée de 13 % de Noirs, 65 % de Blancs non hispaniques et 18 % d’Hispaniques, selon les données du recensement américain.

Les analystes et les responsables de la police ont déclaré que la comparaison des données sur le recours à la force avec les données du recensement n’était ni valide ni équitable pour une foule de raisons.

La majeure partie des rapports sur le recours à la force provenaient des services de police des plus grandes villes de l’État, qui comptent des populations minoritaires beaucoup plus élevées, ont déclaré des analystes dans le rapport de l’Institut de politique municipale et régionale de l’Université du Connecticut.

Ken Barone, directeur associé de l’institut, a déclaré qu’il serait peut-être préférable de comparer les données sur le recours à la force avec les données sur les arrestations. En 2019 et 2020, environ 34 % des personnes arrêtées dans le Connecticut étaient noires, 44 % étaient blanches et 21 % étaient hispaniques. Le nombre d’incidents de recours à la force ne représentait que 1 % du nombre d’arrestations.

“Une disparité semble toujours exister dans les incidents de force signalés impliquant des Noirs par rapport aux données d’arrestation disponibles”, indique le rapport.

Scot X. Esdaile, président de la section d’État de la NAACP, a déclaré que les données démographiques raciales étaient troublantes.

“Ce n’est pas quelque chose dont je pense que je suis surpris parce que nous voyons régulièrement la main lourde des forces de l’ordre sur les communautés noires, et nous le voyons depuis des décennies”, a-t-il déclaré. “Ce genre de validation que quelque chose doit sérieusement être fait.”

David McGuire, directeur exécutif de l’American Civil Liberties Union of Connecticut, a également déclaré qu’il trouvait certaines des données dérangeantes,

Sur plus de 1 300 personnes soumises à l’usage de la force par la police au cours des deux années, la police a signalé que 31 % seraient émotionnellement perturbés, 9 % seraient suicidaires et plus de 40 % seraient sous l’influence de drogues. ou de l’alcool, selon le rapport. Et environ un tiers des personnes soumises aux forces de l’ordre étaient en fuite à l’époque.

“C’est une autre indication claire qu’il doit y avoir une décision très intentionnelle de la part du gouvernement … pour transférer l’argent des services de police vers les services dont les gens ont besoin”, a déclaré McGuire.

Selon le rapport, 1 058 agents ont utilisé la force contre 650 personnes en 2019 et 977 agents ont utilisé la force contre 663 personnes en 2020. Certains incidents ont impliqué plusieurs agents. Il y a environ 7 250 policiers dans le Connecticut.

Bridgeport, la plus grande ville de l’État, était en tête de tous les départements qui ont communiqué des données avec 264 incidents de recours à la force au cours des deux années. Waterbury a signalé 229 incidents, suivi par la police d’État avec 181, New Haven avec 161 et Hartford avec 91.

Le Connecticut compte plus de 100 services de police. Les données comprenaient les incidents signalés par 60 départements. D’autres agences ont signalé qu’elles n’avaient pas eu recours à la force ou n’avaient pas soumis de données.

Les données comprenaient l’utilisation d’armes à feu, de pistolets paralysants, de gaz poivré, de poings et de contention physique. La plupart des recours à la force étaient des contraintes physiques – plus de 800 incidents au cours des deux années – tandis que les incidents impliquant une force mortelle et des armes à feu totalisaient près de 280. Dans la plupart des cas impliquant des policiers tirant des armes à feu, les agents ne les ont montrées et n’ont pas tiré, selon le rapport. .

En 2019 et 2020, 11 personnes ont été tuées par l’usage meurtrier de la force par des policiers. La plupart des personnes soumises aux forces de police n’étaient pas armées – 90% en 2019 et 85% en 2020, selon le rapport.

Les responsables pensent qu’un formulaire standardisé pour tous les départements qui a été déployé en juillet 2022 pour le recours à la force résoudra certaines des incohérences dans les rapports.

Le chef de la police du Cheshire, Neil Dryfe, président de la Connecticut Police Chiefs Association, a déclaré que les chefs de police surveilleront de près les futurs rapports contenant de meilleures données, y compris les numéros de race et d’origine ethnique, pour voir si des changements dans les services de police sont justifiés.

“Le gros point à retenir, je pense, pour moi et pour de nombreux autres chefs, c’est que la force n’est utilisée que dans une toute petite fraction des interactions avec la communauté policière”, a-t-il déclaré.

Dave Collins, l’Associated Press