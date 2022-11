Le Connecticut fait face au coût croissant de la prime en cas de pandémie

HARTFORD, Conn. (AP) – Un programme du Connecticut qui offrait une «rémunération de héros» aux travailleurs essentiels au plus fort de la pandémie de coronavirus a attiré tellement de candidats que les législateurs de l’État ont dû reprendre la session lundi pour fournir un financement supplémentaire et mettre de nouvelles limites sur qui pourrait obtenir les plus gros bonus.

L’Assemblée générale du Connecticut se réunissait pour réorganiser la formule de distribution du programme de rémunération premium pour les travailleurs du secteur privé.

Initialement, l’État avait prévu d’attribuer environ 30 millions de dollars de primes aux personnes qui devaient se rendre au travail, en personne, dans des emplois dans les soins de santé, la distribution alimentaire, la sécurité publique et d’autres services essentiels.

Mais après avoir reçu 155 730 demandes de personnes éligibles, les législateurs ont réalisé qu’ils devraient soit investir plus d’argent, soit réduire les avantages.

« C’est la première fois que nous faisons un programme comme celui-ci dans l’histoire du Connecticut, à ma connaissance. Et deviner ce que cela va être est difficile à faire », a déclaré le représentant de l’État démocrate Sean Scanlon. “Une fois que nous avons compris que nous avions plus de sursouscription au programme qu’il n’y en avait, nous avons trouvé une solution.”

De nombreux États ont accordé des primes à certains travailleurs pendant la pandémie de coronavirus, souvent en puisant dans les fonds de secours fédéraux.

La moitié des États ont collectivement budgétisé environ 2,7 milliards de dollars pour la rémunération supplémentaire des travailleurs du secteur public ou privé en utilisant les fonds du plan de sauvetage fédéral américain, selon une analyse de l’Associated Press des données les plus récentes publiées par le département du Trésor américain. Le programme du Connecticut ne dépend pas des fonds fédéraux.

Certains États ont ciblé le salaire supplémentaire sur les travailleurs les plus susceptibles d’entrer en contact étroit avec des personnes, tels que les employés de la santé et de la sécurité publiques et les enseignants. D’autres ont distribué de l’argent plus largement. Le « programme de rémunération des employés essentiels » dans le Massachusetts fournissait 500 $ à toute personne gagnant entre 13 000 $ et 39 000 $ par an environ, ou gagnant jusqu’à près de 80 000 $ pour un ménage de quatre personnes.

Dans le cadre du plan remanié du Connecticut, qui a autorisé la Chambre des représentants et attendu un vote au Sénat lundi soir, le financement serait augmenté de 76,6 millions de dollars et un nouveau système à plusieurs niveaux serait imposé pour le programme, qui a cessé d’accepter de nouvelles candidatures.

Seuls les travailleurs à temps plein éligibles gagnant 50 000 $ ou moins par an – 66 289 personnes – recevraient la prime complète de 1 000 $. Les autres candidats recevraient des sommes réduites. Le programme initial offrait des primes complètes aux travailleurs gagnant jusqu’à 150 000 $. Quelqu’un qui gagne 150 000 $ recevra désormais 100 $.

Pendant ce temps, la prestation pour les travailleurs à temps partiel admissibles passerait de 500 $ à 200 $.

Le programme du Connecticut couvre un éventail assez large de travailleurs qui ont été parmi les premiers éligibles à recevoir les vaccins COVID-19. Il s’agit notamment de travailleurs de la santé, de policiers, de pompiers, de gardiens de prison, de commis d’épicerie, d’enseignants, de chauffeurs d’autobus et d’employés de divers domaines manufacturiers.

Il y a eu un débat parmi les responsables des États et des villes à travers le pays sur qui devrait recevoir des primes pandémiques, en particulier après que le gouvernement américain a autorisé le soi-disant salaire de héros pour les travailleurs de première ligne comme une utilisation possible des fonds fédéraux de secours en cas de pandémie.

“Si vous vouliez profiter aux héros, vous deviez mieux définir ce qu’est un héros”, a déclaré le représentant Vincent Candelora, le chef républicain de la Chambre des représentants du Connecticut, qui a critiqué le plan du Connecticut pour être sous-financé et n’avoir “aucun sens”. à qui reçoit l’argent.

Comme le Connecticut, les programmes de bonus de certains autres États ont également largement dépassé les estimations initiales.

Au Minnesota, des chèques de 487,45 $ ont été coupés pour les travailleurs de première ligne qualifiés cet automne après que l’État a approuvé plus d’un million de demandes. Les responsables de l’État avaient initialement estimé que le bassin final de travailleurs qualifiés serait d’environ 667 000, avec des paiements d’environ 750 $ chacun, mais les candidatures ont dépassé les attentes.

Le Missouri avait initialement prévu 24 millions de dollars pour accorder des primes aux employés de l’État travaillant dans des institutions telles que les prisons, les établissements de santé mentale et les maisons de retraite pour anciens combattants. Le programme, qui a expiré en 2021, a fini par coûter près de 100 millions de dollars.

Le Vermont a augmenté à deux reprises le financement de son programme de prime de risque, qui comprenait à l’origine des employés de la santé qui travaillaient pendant les premiers jours de la pandémie et qui a ensuite été élargi pour inclure les détaillants et les épiciers, les fournisseurs de services de garde d’enfants, les concierges, les éboueurs et autres.

Si le programme de primes remanié du Connecticut pour les travailleurs essentiels du secteur privé est approuvé par l’Assemblée générale, comme prévu, la question de la rémunération en cas de pandémie n’est pas résolue. Le gouverneur Ned Lamont n’a pas encore conclu d’accord avec les dirigeants syndicaux sur la manière de distribuer un deuxième pot d’argent aux travailleurs de l’État. Un arbitre doit rencontrer les deux parties le 16 décembre.

___

Lieb a rapporté de Jefferson City, Mo.

Susan Haigh et David A. Lieb, Associated Press