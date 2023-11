Le Connecticut connaît les premiers décès dus à la grippe et au VRS de la saison – NBC Connecticut

Un résident du Connecticut qui avait la grippe est décédé et un résident qui avait le VRS est décédé, selon le ministère de la Santé publique de l’État. Il s’agit des premiers décès de résidents de l’État dus à la grippe et au virus respiratoire syncytial cette saison.

La personne décédée de la grippe était un résident du comté de Middlesex âgé entre 80 et 89 ans et la personne décédée du VRS était un résident du comté de New Haven âgé entre 80 et 89 ans, selon le ministère de la Santé publique.

En octobre, 67 décès associés au COVID-19 ont également été signalés chez des résidents du Connecticut, selon le ministère de la Santé publique.

« Cela nous rappelle tragiquement que la saison 2023-2024 des maladies respiratoires virales est déjà active. À l’approche des vacances, j’encourage fortement tous les résidents du Connecticut à s’assurer qu’ils sont à jour dans leurs vaccins saisonniers, en particulier les personnes âgées et celles souffrant de plusieurs problèmes de santé », a déclaré le commissaire du ministère de la Santé publique, Manisha Juthani, MD, dans un communiqué. .

« Même si vous avez déjà eu le COVID et que vous avez déjà été vacciné, notre immunité diminue avec le temps. En vous faisant vacciner cet automne, vous vous protégerez ainsi que les autres membres de votre famille à l’approche de la période des Fêtes. De plus, la prévention des maladies, même s’il s’agit d’infections bénignes, contribuera à maintenir nos enfants à l’école et nos adultes au travail. Une société plus saine dans son ensemble nous aidera tous à vivre notre meilleure vie », a ajouté Juthani.

Conseils sur les vaccins

Toute personne âgée de 6 mois ou plus devrait recevoir une dose annuelle de vaccin contre la grippe.

Toute personne âgée de 6 mois ou plus devrait recevoir un vaccin mis à jour contre la COVID-19.

Les adultes de 60 ans et plus et les personnes enceintes peuvent recevoir un vaccin contre le VRS (Abrysvo). Un anticorps monoclonal, le Nirsevimab (Beyfortus), est recommandé pour tous les nourrissons de moins de 8 mois nés pendant ou qui entrent dans la saison du VRS.

Les résidents peuvent recevoir des vaccins auprès de leur fournisseur de soins de santé, d’une pharmacie de détail ou en visitant vaccins.gov pour trouver un lieu de vaccination près de chez vous.

Le ministère de la Santé publique et la Connecticut Immunization Coalition s’associent aux services de santé locaux de tout l’État pour organiser des cliniques de vaccination pour les enfants et les adultes. Obtenez le planning sur https://datawrapper.dwcdn.net/aWVXd/5/.

Empêcher la propagation du virus

Prévenez la propagation des virus respiratoires comme la grippe, le COVID-19 et le VRS grâce à une étiquette appropriée en matière de virus respiratoire, notamment en vous lavant les mains, en restant à la maison en cas de maladie, en désinfectant les surfaces et en masquant si vous présentez des symptômes respiratoires.