De fortes pluies dans le Connecticut ont provoqué des inondations soudaines et des conditions de conduite très difficiles tout au long de la journée de dimanche dans de vastes étendues de l’État.

Dimanche à 17 heures, 1 278 sur 1 314 719 Clients Eversource et 58 Illumination unie Les clients du Connecticut étaient privés d’électricité.

Le Service météorologique national Selon les autorités, à 15h30 dimanche, jusqu’à deux pouces de pluie étaient tombés dans les parties occidentales du comté de Hartford, avec un taux de précipitations prévu de un à deux pouces par heure. Des quantités de pluie supplémentaires de deux à quatre pouces sont possibles dans la zone avertie.

Des alertes de crue ont été émises dans tout l’État, y compris une alerte pour le sud-ouest du comté de Hartford, qui a émis un avertissement de crue soudaine jusqu’à 21h30 dimanche soir.

Des crues soudaines étaient attendues à Hartford, New Britain, West Hartford, Bristol, East Hartford, Southington, Glastonbury, Newington, Windsor, Wethersfield, South Windsor, Farmington, Bloomfield, Berlin, Rocky Hill, Avon, Plainville, Canton et Burlington, a rapporté le service.

Certaines parties du comté de New Haven ont également été durement touchées, les rues étant inondées et le ruissellement trop rapide pour que les égouts puissent le gérer. Le service météorologique a émis un avertissement de voyage pour le Grand New Haven jusqu’à 19h15

À Danbury, au moins six routes ont été inondées, dont plusieurs dans le centre-ville. Une opération de sauvetage aquatique a eu lieu sur West Street lorsque deux véhicules ont été submergés par l’eau stagnante.

Des évacuations ont également eu lieu dans deux zones de Danbury, l’une sur Shelter Rock et l’autre sur Memorial Drive.

À Shelter Rock, les fortes pluies ont provoqué un glissement de terrain et une fuite de gaz. Les autorités de Danbury étaient sur place pour enquêter. La police de Danbury a également confirmé un appel pour inondation, dégâts des eaux et évacuations sur Memorial Drive.

À Newtown, le service de police de la ville a publié sur Facebook que plusieurs routes de la ville étaient inondées en raison de fortes pluies.

« Nous conseillons aux résidents de rester chez eux dans la mesure du possible », indique le message. « Sachez également que les services d’urgence ne seront envoyés que pour les inondations résidentielles qui présentent un risque immédiat pour la sécurité. Nous comprenons que la présence d’eau dans votre sous-sol est alarmante et gênante, mais les ressources d’urgence ne sont pas équipées ni dotées du personnel nécessaire pour répondre à des inondations mineures de sous-sol. »

Sur les autoroutes de l’État, les policiers de la troupe G ont répondu à un rapport d’accident de véhicule à moteur impliquant un semi-remorque sur l’Interstate 95, selon la police de l’État du Connecticut.

Les autoroutes I-95 Nord et Sud ont été fermées pendant un certain temps après un accident survenu à 9h30 impliquant un semi-remorque sur l’I-95 Sud dans la zone de la sortie 3. Des blessures mineures ont été signalées et DEEP était sur les lieux pour apporter son aide, a déclaré la police d’État.

Dimanche à 15 heures, l’autoroute était partiellement ouverte. La circulation se déroulait sur l’accotement en direction nord et sur la voie de gauche en direction sud. On ne savait pas quand les routes devraient être entièrement ouvertes.

À Southbury, la police d’État a confirmé des inondations sur l’I-84 dans la zone de la sortie 15 vers 16 heures.

« Nous constatons un nombre modéré d’accidents de la circulation dans tout l’État en ce moment », a déclaré la police de l’État dimanche après-midi.

Selon le National Weather Service, plus de quatre pouces de pluie sont tombés à Danbury et d’autres sont prévus dimanche après-midi.