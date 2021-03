Le Connecticut assouplira les mesures de verrouillage de Covid-19 et conservera les mandats de masque

Le gouverneur démocrate du Connecticut assouplit tranquillement son verrouillage du coronavirus, quelques jours à peine après que le Texas et le Mississippi ont été dénoncés par la Maison Blanche et les médias nationaux pour avoir levé les mandats de masque et vouloir rouvrir complètement.

À compter du 19 mars, toutes les limites de capacité seront levées pour les restaurants, les commerces de détail, les bibliothèques, les services personnels, les loisirs intérieurs et les gymnases, les bureaux et les lieux de culte, a annoncé jeudi le gouverneur Ned Lamont.

Cependant, les restaurants doivent toujours fermer à 23 h et maintenir une limite de table pour 8 personnes. Les théâtres intérieurs doivent toujours fonctionner à 50% de leur capacité. Les bars à boissons uniquement resteront fermés. Les rassemblements privés ont été généreusement élargis à 25 à l’intérieur et 100 à l’extérieur, tandis que ceux des lieux commerciaux ont été étendus à 100 à l’intérieur et 200 à l’extérieur.

Connecticut en chiffres aujourd’hui: Essais: 47132

Cas: 878

Taux: 1,86% Personnes hospitalisées: 433

Décès quotidiens: 15 TOTAL des vaccinations: 1 086 154

Au moins 1 dose: 759702 ou 21,3% de la population CT (18+)# nbc4ny – Steven Bognar (@ Bogs4NY) 4 mars 2021

Les limites de la maternelle seront augmentées de 16 à 20 d’ici le 29 mars, et les parcs d’attractions extérieurs seront autorisés à rouvrir en avril, a déclaré Lamont. L’avis de voyage de l’État est également rétrogradé de obligatoire à recommandé.

Cependant, les masques faciaux restent obligatoires et toutes les entreprises et tous les lieux sont toujours sous l’ordre de suivre des protocoles de distanciation sociale et d’assainissement.

« Veuillez continuer à porter des couvre-chefs en public et lorsque vous êtes entouré d’autres personnes en dehors de votre foyer, maintenez une distance sociale et continuez à vous laver les mains et à nettoyer les surfaces » Lamont a dit, pour ne pas « Perdre les progrès que nous avons réalisés » contre le coronavirus.

L’État de la Nouvelle-Angleterre compte moins de quatre millions d’habitants et est pris en sandwich entre New York, le Massachusetts et le Rhode Island. La relaxation de Lamont ne va nulle part aussi loin que les mesures annoncées au Mississippi et au Texas plus tôt dans la semaine, dont les gouverneurs républicains ont levé les mandats masqués ainsi que la plupart des restrictions sur les entreprises.

Alors que les deux gouverneurs ont déclaré que le mouvement n’abandonne pas «Pratiques sûres» et signifiera que la plupart des gens continueront à porter des masques et à obéir aux règles de sécurité, le Texas et le Mississippi ont été carrément diabolisés dans les principaux médias.

Le président Joe Biden a rejoint le chœur mercredi, décrivant la pensée des gouverneurs comme « Néandertal » et en disant que c’est « Critique – critique, critique, critique » à «Suivez la science: lavez-vous les mains, l’eau chaude, faites-le fréquemment. Portez un masque et restez socialement distancé. «

Aussi sur rt.com Biden blâme le Texas et le Mississippi pour avoir levé les restrictions de Covid-19: « Pas de temps pour la pensée néandertalienne »

Ayant promis un plan de 100 jours pour « fermer » le virus lors de sa prise de fonction, Biden a admis fin janvier qu’il y avait «Rien que nous puissions faire pour changer la trajectoire de la pandémie au cours des prochains mois.»

Jusqu’à présent, ses efforts ont consisté principalement en un mandat de masque sur toutes les propriétés fédérales et les transports en commun et espèrent que les États-Unis pourraient revenir à la normale. « Quelque part en 2022. »

