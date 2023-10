Le Connecticut adopte sa loi sur le contrôle des armes à feu la plus radicale depuis la fusillade de Sandy Hook

HARTFORD, Connecticut — le projet le plus étendu du Connecticut mesure de contrôle des armes à feu depuis que la loi de 2013 promulguée après la fusillade à l’école primaire de Sandy Hook est entrée en vigueur dimanche, ses partisans s’engageant à poursuivre davantage de législation sur les armes à feu malgré les contestations judiciaires à travers le pays.

La nouvelle loi, signée par le gouverneur démocrate Ned Lamont en juininterdit le port ouvert d’armes à feu et interdit la vente de plus de trois armes de poing dans un délai de 30 jours à une même personne, avec quelques exceptions pour les instructeurs et autres.

« Nous ne ferons pas de pause et nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant, et nous continuerons à adopter des lois qui sauvent des vies jusqu’à ce que nous mettions fin à la violence armée dans le Connecticut. Nos vies en dépendent », a déclaré Jeremy Stein, directeur exécutif du Connecticut Against Gun Violence. Immédiatement après son adoption, la loi a été contestée devant les tribunaux par les partisans des droits des armes à feu. La loi historique sur les armes à feu du Connecticut de 2013, adoptée en réponse à la fusillade dans une école primaire de Newtown en 2012 qui a coûté la vie à 26 personnes, est également contestée devant les tribunaux.

Outre le Connecticut, qui possède certaines des lois sur les armes à feu les plus strictes du pays, d’autres États à tendance politique libérale, notamment Californie, Washington, Colorado et Maryland ont également adopté cette année des lois sur les armes à feu qui se heurtent à des difficultés juridiques. Ces mesures font suite à l’élargissement, l’année dernière, du droit aux armes à feu par la Cour suprême des États-Unis.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a signé la semaine dernière près de deux douzaines de mesures de contrôle des armes à feu, notamment des lois interdisant le port d’armes à feu dans la plupart des lieux publics tout en doublant les taxes sur les armes et les munitions vendues dans l’État. Il a reconnu que certains pourraient ne pas survivre à une contestation judiciaire. La semaine dernière, un juge fédéral frappé une loi californienne interdisant les armes à feu à chargeur amovible contenant plus de 10 cartouches.

« Nous sommes convaincus que ces projets de loi répondent aux (nouvelles normes) et ils ont été rédigés en conséquence », a déclaré Newsom. « Mais je ne suis pas naïf face à l’imprudence des tribunaux fédéraux et à leur agenda idéologique. »

Environ 150 militants des droits des armes à feu ont organisé samedi un rassemblement devant le Capitole de l’État, malgré le temps pluvieux et humide, pour marquer le dernier jour où le port d’une arme à feu visible était légal dans le Connecticut. Mais ils espèrent que la loi sera finalement annulée devant les tribunaux, arguant qu’il s’agit d’une violation des droits du deuxième amendement et qu’elle est inutile.

« Il n’est pas courant dans le Connecticut d’aller à l’épicerie et de voir quelqu’un avec une arme à feu exposée. Est-ce que cela arrive en de rares occasions ? Bien sûr, mais ce n’est pas un problème dans notre État », Holly Sullivan, présidente de la Connecticut Citizens Defence League, a déclaré au Waterbury Républicain-Américain. Elle a déclaré qu’il existait déjà des lois étatiques en vigueur qui traitent des personnes portant illégalement une arme en public ou abusant de la loi sur le port ouvert.

La nouvelle loi augmente également la caution et renforce la probation et la libération conditionnelle pour ce que les autorités appellent un groupe restreint de personnes ayant commis des infractions graves et répétées avec des armes à feu ; étend l’interdiction actuelle des armes d’assaut dans l’État ; renforce les sanctions en cas de possession de chargeurs de grande capacité ; étend les règles de stockage sécurisé pour inclure davantage de paramètres ; et ajoute certains crimes de violence domestique à la liste des interdictions pour possession d’une arme à feu.

Les dirigeants législatifs républicains, qui représentent le parti minoritaire à l’Assemblée générale de l’État, ont accusé les démocrates de se vanter de la sécurité du Connecticut grâce aux lois sur les armes à feu, alors qu’il y a eu des détournements de voitures, de graves crimes contre les biens et d’autres actes de violence. Le leader de la minorité parlementaire Vincent Candelora, un républicain de North Branford, a déclaré que les affirmations du Connecticut comme l’un des États les plus sûrs étaient une « gifle » pour les résidents.

« Assez de conférences de presse : les démocrates devraient s’éloigner du pupitre et s’intéresser à ce qui se passe dans leurs districts », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le président pro tempore du Sénat de l’État, Martin Looney, un démocrate de New Haven, a qualifié le projet de loi d’« initiative très importante », mais a souligné que « la bataille n’est pas terminée ».

Le Connecticut est vulnérable aux États dotés de lois sur les armes à feu plus souples, a déclaré Looney. Il souhaite limiter davantage les achats mensuels d’armes à feu et exiger le microétiquetage ou micro-estampage de munitions pour aider les forces de l’ordre à retracer les douilles de balles jusqu’à des marques et modes d’armes à feu spécifiques.

Lamont, qui a proposé la loi nouvellement promulguée, a déclaré qu’il souhaitait travailler avec d’autres gouverneurs du Nord-Est pour rédiger des lois similaires, étant donné que la technologie évolue si rapidement et que le Connecticut « ne peut pas faire grand-chose au sein de notre petit État et à l’intérieur de nos frontières. .»