Le Connecticut a légalisé la marijuana. D’autres États suivront.

Les États-Unis approchent d’un point de non-retour en matière de légalisation de la marijuana : près de la moitié du pays, soit environ 44 % de la population, vit maintenant dans un État où la marijuana est légale ou le sera bientôt à consommer juste pour le plaisir.

Au cours des seuls derniers mois, quatre États des États-Unis ont légalisé la marijuana à des fins récréatives : le New Jersey, New York, la Virginie, le Nouveau-Mexique et, mardi, le Connecticut.

C’est un changement massif qui s’est produit en quelques années seulement. Il y a dix ans, aucun État n’autorisait la marijuana à des fins récréatives ; les premiers États à légaliser le cannabis en 2012, le Colorado et Washington, l’ont fait grâce à des initiatives menées par les électeurs. Aujourd’hui, 18 États et Washington, DC, ont légalisé la marijuana (bien que DC n’autorise pas encore les ventes) – avec six promulgation de leurs lois par l’intermédiaire de législatures, montrant que même des politiciens généralement prudents adoptent la question.

À ce stade, la question de la légalisation de la marijuana à l’échelle nationale est plus une question de quand, pas de si. Au moins les deux tiers du public américain soutiennent le changement, sur la base de divers sondages d’opinion publique ces dernières années. Sur les 15 États où la légalisation de la marijuana est sur le bulletin de vote depuis 2012, elle a été approuvée dans 13 – y compris l’Alaska, le Montana et le Dakota du Sud, dominés par les républicains (bien que la mesure du Dakota du Sud soit actuellement bloquée devant les tribunaux). Lors des élections de 2020, l’initiative de légalisation dans l’État swing de l’Arizona a obtenu près de 300 000 voix de plus que Joe Biden ou Donald Trump.

La légalisation a également créé une grande nouvelle industrie dans des États très peuplés, dont la Californie et, bientôt, New York, et cette industrie va pousser pour continuer à se développer. L’un des voisins des États-Unis, le Canada, a déjà légalisé le pot, et l’autre, le Mexique, le légalisera probablement bientôt, créant ainsi un marché international qui aimerait exploiter les consommateurs américains.

Les murs se referment sur cette question pour les opposants à la légalisation – et rapidement.

De nombreux politiciens l’ont joué avec prudence en réponse à ces tendances. Alors que certains démocrates de premier plan, dont le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, se sont prononcés en faveur, Biden continue de s’opposer à la légalisation. Les républicains, dont Trump, y sont presque entièrement opposés.

Mais à ce stade, leur refus ressemble plus à un dernier souffle qu’à un mouvement qui peut freiner la vague du changement. À un moment donné, les législateurs devront suivre l’opinion publique ou risquer de perdre une élection. Et le public s’est exprimé très clairement, à maintes reprises.

Ce qui est moins clair, c’est comment cela va se passer. Peut-être que ce sera une bataille lente, État par État, avant que le gouvernement fédéral ne mette fin à sa propre interdiction du cannabis, ou peut-être qu’une action fédérale conduira à une rafale d’États légalisant. Ce qui est devenu clair, c’est que la légalisation finira par gagner, et la grande majorité des États, sinon tous, rejoindront bientôt les rangs des légalisateurs.

La légalisation de la marijuana est très populaire

En l’espace de deux décennies, la légalisation de la marijuana est passée d’un problème marginal à un problème que la grande majorité des Américains embrasse.

En 2000, seulement 31 pour cent du pays soutenaient la légalisation tandis que 64 pour cent s’y opposaient, selon les sondages publics de Gallup. En 2020, les chiffres ont basculé : le sondage Gallup le plus récent sur le sujet a montré que 68% étaient en faveur de la légalisation et 32% étaient contre.

Il y a quelques explications possibles pour le flip. L’échec général de la guerre contre la drogue à mettre un terme à la toxicomanie généralisée (voir : l’épidémie d’opioïdes), ainsi que le contrecoup des politiques punitives apportées par la guerre contre la drogue, ont laissé beaucoup d’Américains désireux de nouvelles approches. Le public en est venu à considérer la marijuana comme pas si mauvaise – moins nocive que les drogues légales comme l’alcool ou le tabac. L’avènement d’Internet a probablement également accéléré certaines de ces conversations, et la propagation de la marijuana à des fins médicales pourrait avoir montré à davantage d’Américains que les États-Unis peuvent gérer la légalisation de la drogue.

Gallup

Quoi qu’il en soit, la tendance au soutien se retrouve dans pratiquement toutes les grandes enquêtes sur cette question, les groupes de sondage trouvant systématiquement une forte majorité de soutien à la légalisation, du Pew Research Center (67% en 2019) à l’Enquête sociale générale (61% en 2018 ).

La tendance à la légalisation se retrouve également dans le monde réel. Les électeurs de l’Oregon ont rejeté une mesure de légalisation en 2012, pour approuver une initiative distincte deux ans plus tard. Les électeurs de l’Arizona ont dit non à une mesure de légalisation en 2016, pour en approuver une autre quatre ans plus tard.

Il existe même un solide soutien républicain à la légalisation. Gallup a constaté qu’une faible majorité de républicains l’ont soutenu en 2017, 2018 et 2019 ; une majorité s’y est opposée en 2020, mais la différence se situait dans la marge d’erreur, et une importante minorité de 48% soutenait toujours la légalisation. Pew a également constaté qu’une majorité de républicains – 55% – soutenaient la légalisation en 2019.

Ce soutien républicain se voit aussi dans le monde réel. Aux élections de 2020, Trump a remporté le Montana par 16 points et le Dakota du Sud par 26 points. Dans les deux États la même année, la plupart des électeurs ont approuvé des initiatives de légalisation, avec des marges assez fortes d’environ 8 points de pourcentage dans le Dakota du Sud et 16 points de pourcentage dans le Montana.

En d’autres termes, la légalisation de la marijuana est apparue sur le bulletin de vote dans quatre États dominés par les républicains : l’Alaska, le Montana, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud. C’est gagné dans trois d’entre eux, perdant seulement dans le Dakota du Nord. La légalisation de la marijuana est de 3-1 dans les états rouges pleins !

Il y a peu de raisons de penser que l’une de ces tendances changera bientôt.

Il n’y a pas grand chose qui puisse changer ça

Il existe un monde dans lequel vous pourriez imaginer que le soutien croissant à la légalisation de la marijuana s’effondre soudainement. Peut-être qu’après la légalisation du Colorado, de Washington ou de quelques autres États, les choses se sont vraiment mal passées. L’utilisation chez les adolescents a augmenté, ainsi que les accidents de voiture, la criminalité, les visites aux urgences liées au pot et d’autres mauvais résultats. Les électeurs voient l’erreur de leurs voies et changent de cap.

Mais ce n’est tout simplement pas arrivé. Dans les États qui ont légalisé, les choses se sont généralement bien passées. Il y avait quelques inquiétudes concernant les produits comestibles à base de marijuana au début, mais ces inquiétudes se sont rapidement estompées lorsque les régulateurs ont institué de nouvelles règles et que les points de vente au détail ont renforcé leurs conseils aux débutants sur la façon de consommer des produits comestibles. L’augmentation gigantesque de tous les problèmes contre lesquels les opposants à la légalisation ont mis en garde n’a jamais abouti.

Un grand révélateur ici est la fréquence à laquelle les politiciens font volte-face pour soutenir la légalisation une fois que leur État légalise et que les choses se passent fondamentalement bien. Dans le Colorado, alors-gouvernement. John Hickenlooper a déclaré en 2012 qu’il s’opposait à la mesure du scrutin, uniquement pour soutenir pleinement la légalisation et se vanter de la façon dont son administration l’a mise en œuvre au moment où il se présente comme sénateur en 2020. Le gouverneur de Washington Jay Inslee, qui s’est opposé à la légalisation lors de sa candidature en 2012, a déclaré dans March que la seule chose qu’il ferait différemment est « [embrace] cette position de décriminalisation plus tôt, si j’avais su à quel point cela a été un succès avec une augmentation pas vraiment importante de l’utilisation des mineurs, ce qui était une préoccupation pendant que nous débattions de cela.

Il existe également des forces majeures qui continueront à soutenir la légalisation et à encourager son expansion. L’industrie américaine de la marijuana est maintenant évaluée à plus de 18 milliards de dollars, soutenant l’équivalent de plus de 300 000 emplois à temps plein, soit plus que le nombre total d’ingénieurs électriciens ou de dentistes, selon le rapport Leafly Jobs 2021.

C’est simplement une grande industrie maintenant, pour le meilleur ou pour le pire. Tout homme politique qui décide de le fermer risque de s’attirer la colère de centaines de milliers de personnes qui perdent leur emploi. Et parce que c’est une industrie prometteuse, il existe une forte incitation économique – entre des emplois supplémentaires et des recettes fiscales – pour que davantage d’États adoptent la légalisation.

Sans oublier que cette nouvelle industrie majeure peut désormais utiliser son poids économique pour soutenir directement les mesures de légalisation, en fournissant un financement indispensable pour les aider à franchir la ligne d’arrivée. De cette façon, le succès de la légalisation de la marijuana dans les urnes jusqu’à présent conduira à plus de succès.

Il existe, bien sûr, des obstacles majeurs à la légalisation complète à l’échelle nationale. La marijuana reste illégale en vertu de la loi fédérale, y compris dans les États qui l’ont légalisée en vertu de leurs propres statuts. Les traités internationaux interdisent aux pays de légaliser la marijuana à des fins récréatives (bien qu’avec le Canada, le Mexique et l’Uruguay qui s’apprêtent à légaliser, il semble que personne ne s’en soucie vraiment). La plupart de la population américaine vit toujours dans un État qui n’a pas été légalisé, et il faudra beaucoup de temps et d’efforts dans les législatures et les urnes pour changer cela.

Mais il est maintenant très clair où les tendances se dirigent. Cela pourrait prendre encore plusieurs années pour devenir une réalité nationale, mais la légalisation de la marijuana est là pour rester.