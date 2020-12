Le Connecticut a maintenant le nombre le plus élevé de cas de Covid-19 par habitant, car les hospitalisations ont augmenté dans 31 États et la moyenne des décès sur sept jours a également atteint des niveaux records.

Les États-Unis ont enregistré lundi soir 180000 cas supplémentaires confirmés de Covid-19, 1347 décès et 102 148 Américains sont actuellement hospitalisés, selon le COVID Tracking Project.

Le nombre de nouveaux cas a dépassé 200 000 chaque jour au cours de la semaine dernière et les décès quotidiens ne sont pas tombés en dessous de 2 200. Plus d’un million de cas ont été signalés au cours de la seule première semaine de décembre.

Le premier cas de Covid-19 du comté a été découvert il y a près d’un an en janvier, mais les autorités ont eu du mal à ralentir la hausse des infections.

Le projet de suivi COVID a rapporté que le Connecticut a actuellement le nombre de cas par habitant le plus élevé à 2280 pour un million. Derrière le Connecticut se trouvaient le Kansas, le Tennessee et le Wyoming.

L’État de la noix de muscade a accumulé plus de 135 000 cas, 5 224 décès et un taux de positivité de 6,61%. Sur ses 169 villes, seules neuf n’ont pas été classées dans la «zone rouge» de l’État.

Plus de la moitié des États-Unis – soit 31 États – ont connu une augmentation des hospitalisations au cours des deux dernières semaines

Les données provenant du Connecticut ont montré une augmentation significative et inquiétante dans presque toutes les catégories depuis les niveaux assez bas en septembre.

Les autorités ont enregistré 8 129 nouveaux cas quotidiens entre vendredi et dimanche, avec 1 538 cas dénombrés le 4 décembre et 4 751 la veille.

Les cas quotidiens n’ont pas été inférieurs à 1000 depuis le 24 novembre, lorsque 540 nouveaux cas ont été dénombrés.

Soixante-dix-huit décès se sont accumulés au cours du week-end, tandis que les hospitalisations ont régulièrement progressé depuis octobre.

Il y avait 1183 patients actuels de Covid-19 admis dans les hôpitaux lundi. Le Connecticut a connu le plus grand nombre d’hospitalisations depuis septembre le 2 décembre, avec 1 202 patients.

Pendant ce temps, une augmentation des hospitalisations est apparue comme un problème pour plus de la moitié des États américains.

Le projet de suivi COVID a constaté une augmentation des hospitalisations dans 31 États par rapport à il y a 14 jours.

Une grande partie du sud des États-Unis, à l’exception du Kentucky, de l’Arkansas et du Texas, fait partie de ces États. Le Rhode Island, par exemple, a été désigné comme un hotspot avec 422 cas lundi.

Onze États, dont le Missouri et le Michigan, sont restés les mêmes et neuf ont commencé à voir les hospitalisations diminuer.

Hawaï a connu une baisse optimiste des hospitalisations depuis que le montant le plus élevé a été enregistré le 25 août à 291. Lundi, ce nombre n’est que de 57 patients.

La moyenne sur sept jours des décès liés à Covid aux États-Unis a atteint des niveaux records pour le Midwest, la côte sud et ouest

Selon le COVID Tracking Project, la moyenne sur sept jours des décès a atteint des niveaux records dans le Midwest, le Sud et l’Ouest.

Le Midwest avait en moyenne 475 morts, le Sud 418 et l’Ouest 179. Le Nord-Est, qui a été inondé au début, a connu une diminution drastique qui a progressivement commencé à remonter.

Dans l’ensemble, il y a maintenant plus de 14,9 millions de cas de coronavirus aux États-Unis et plus de 283 000 décès.

Dans une interview avec CNN ce matin, Fauci a déclaré que les chiffres que nous voyons maintenant pourraient n’être que le début de ce qui s’est passé pendant Thanksgiving en raison de rassemblements et de voyages.

Fauci a averti que la période de Noël pourrait être encore pire étant donné qu’elle dure plus longtemps grâce au week-end de Thanksgiving.

Les gens attendent en ligne pour être testés pour COVID-19 sur un site de test dans la section North Hollywood de Los Angeles samedi

«Je pense que cela pourrait être encore plus un défi que ce que nous avons vu avec Thanksgiving», a-t-il déclaré. «Cela peut être encore plus aggravé car ce sont des vacances plus longues.

Fauci a déclaré au gouverneur de New York Andrew Cuomo lors de son point de presse quotidien ce matin que sans mesures d’atténuation substantielles, « la mi-janvier pourrait être une période vraiment sombre ».

Bien que le véritable bilan de Thanksgiving n’ait pas encore été vu, Fauci a déclaré qu’il était probable que le pays connaisse une « montée en flèche ».

« Ce que nous verrons probablement, c’est soit un coup sur coup, soit ce que j’ai appelé la semaine dernière une poussée sur une poussée. Son ampleur variera vraiment à travers le pays », a-t-il déclaré.

«Nous sommes probablement juste au début de voir ce qui s’est passé à Thanksgiving.

« J’espère que les gens le réalisent et comprennent que, aussi difficile que cela puisse être, personne ne veut modifier – sinon essentiellement fermer – leur saison des fêtes, mais nous sommes dans une période très critique dans ce pays en ce moment.

« Nous ne devons pas nous éloigner des faits et des données … C’est difficile pour nous tous. » Il a noté que les restrictions mises en place dans certaines régions du pays pourraient potentiellement atténuer les flambées.

La Californie est entrée dans un deuxième verrouillage à 23 h 59 la nuit dernière, 33 millions des 40 millions d’habitants de l’État faisant face à des restrictions accrues.

Le gouverneur Gavin Newsom avait averti que les restrictions seraient appliquées lorsque les unités de soins intensifs auraient une capacité de 85%.

Les nouvelles règles interdisent aux résidents de se réunir avec des personnes extérieures à leur foyer. Les détaillants, y compris les supermarchés et les centres commerciaux, peuvent fonctionner avec seulement 20% de capacité, tandis que les restaurants, les salons de coiffure, les cinémas, les musées et les terrains de jeux doivent fermer.

Environ la moitié des États du pays ont adopté de nouvelles restrictions au cours du mois dernier, les cas, les décès et les hospitalisations atteignant des niveaux records dans tout le pays. Quatorze États n’imposent pas de masques.

Les États les plus touchés en termes de décès par habitant sont le Dakota du Sud avec 2,4 décès pour 100 000 habitants au cours des sept derniers jours. Le Dakota du Nord suit avec 1,8 décès et le Nebraska avec 1,5 décès.

Le Rhode Island est actuellement l’État le plus touché du pays avec 110 cas pour 100 000 habitants la semaine dernière, selon les données du CDC. C’est la première fois depuis plusieurs semaines qu’un État n’appartenant pas au Midwest n’est pas en tête de liste. Le Minnesota suit avec 105 cas, le Dakota du Sud avec 100 cas et le Wyoming avec 90 cas

Fauci et d’autres experts en santé publique ont averti les Américains de ne pas baisser la garde étant donné qu’un vaccin est à l’horizon.

Un comité consultatif de la FDA devrait répondre cette semaine à une demande d’autoriser l’utilisation d’urgence du vaccin Pfizer. Les vaccinations pourraient commencer quelques jours plus tard, mais les approvisionnements initiaux seront rationnés et les vaccins ne devraient pas devenir largement disponibles aux États-Unis avant le printemps.

Fauci a déclaré que le vaccin n’aurait pas d’impact immédiat sur le taux de mortalité.

« Ce ne sera pas immédiatement parce que si vous regardez le calendrier … lorsque vous vaccinez les gens – pas seulement les agents de santé, mais les personnes vulnérables, par exemple dans les maisons de retraite médicalisées – au moment où ils obtiennent une immunité, ce qui Soyez, vous savez, vous avez un bonus, puis vous avez un coup de pouce et ensuite vous avez sept à 10 jours après le coup de pouce », a-t-il déclaré.

«Vous n’allez pas voir une diminution mesurable pendant au moins plusieurs semaines, sinon plus. Mais ça viendra, je vous le garantis. Si nous faisons vacciner les personnes appropriées, nous le faisons à temps, puis nous passons au niveau suivant – il ne fait aucun doute que le vaccin sera en mesure de renverser la vapeur.

Fauci a ajouté qu’il est « possible » qu’une personne vaccinée puisse transmettre le virus à quelqu’un d’autre.

«Nous ne connaissons pas la réponse, mais nous trouverons la réponse. Cela fait partie du suivi de l’essai de vaccin.

Le médecin général américain Jerome Adams a exhorté les Américains à tenir juste un peu plus longtemps.

« Mes collègues sont fatigués par les chiens et nous avons besoin que vous vous accrochiez un peu plus longtemps parce que nous avons des vaccins à venir, mais nous voulons que le plus de personnes possible soient en vie pour les obtenir », a-t-il déclaré à Good Morning America sur ABC.

«Une grande partie de cela dépendra de votre comportement.